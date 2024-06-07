高中生該不該放心理假？新店高中學生採訪立委社團和官員收穫滿滿

新店高中學生訪談立委吳沛憶。（新店高中提供）

2024/06/07 11:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立新店高中的公民與社會科開辦「公共議題探究實作」課程，高二學生呂佳恩、陳妍其、歐湘蓉和柯懿珊為探討「高中生心理假行不行」議題，走訪立委吳沛憶等多位社會意見領袖及教育局官員，既為作業內容找到多元意見，也對公共議題的影響性有更多了解。

新店高中公民與社會科老師溫子衡說，今年高二開課「公共議題探究實作」課程，鼓勵學生們製作新聞專題報導「新店異言堂」，從多面向了解公共議題，也可完成一項學習歷程，並鼓勵他們試寫新聞稿，嘗試讓更多人了解她們探究的公共議題。

陳妍其說，心理健康是現代社會十分重視的其中一個環節，截至112學年度第二學期，全國已有43所大專院校陸續推行「心理假」，教育部後續亦開始於部分高中進行試辦，根據兒福聯盟「2023台灣國高中生心理健康調查」發現中學生的壓力程度達嚴重以上共12.2%，而高中生的壓力程度嚴重以上更是將近國中生的兩倍，由此可見高中心理假的必要性。

學生分別採訪民代、教育局官員社會意見領袖，吳沛憶認為社會首先應學習以正面的觀點看待心理狀態需協助這件事，而非將其污名化；新北市教育局副局長歐人豪則是說明高中試辦心理假的規定：目前一學期至多三日，最小單位為半天，於定期評量、競賽等日程並不適用，亦會影響全勤獎，且需家長同意才可請假。

台灣青年民主協會理事長張育萌則表示，心理假的設計如同女性學生生理假規則，不要求檢附需請假的證明，但設定一個額度以及每次請假最低的時數，為的就是盡可能讓需要的同學能利用到該假別。

完成作業後小組總結，歐湘蓉認為，綜合3位專家的意見，目前高中心理假的相關規定經過長期討論已陸續完善，且有實行之必要，整體來說是利大於弊，柯懿珊表示，新聞專題製作完成後，發現自己對該議題更加熟悉，收穫豐富。

溫子衡說，學生從專題製作過程中學習從不同角度了解公共議題，獨力完成內容豐富的新聞專題，新店高中校長陳瑛珊表示，教育就是為孩子們創造主動接觸世界的機會，因為學校所學終究是用於社會，同學們不畏困難突破自我，成果令人驚艷。

新店高中學生訪談新北市教育局副局長歐人豪。（新店高中提供）

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