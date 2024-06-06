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端午連假玩不完！ 碧潭水舞、三重大都會花海、福隆沙雕齊登場

春日藝遊展之「幻彩之花」。（新北市高灘地工程管理處提供）

春日藝遊展之「幻彩之花」。（新北市高灘地工程管理處提供）

2024/06/06 15:40

〔記者陳奕劭／新北報導〕端午連假即將到來，新北市觀光旅遊局推薦「2024碧潭水舞季」、「花開水岸．春日藝遊展」，「福隆沙雕藝術季」，有吃又有玩，相關資訊可參考新北旅客以及新北市觀旅網。

「2024碧潭水舞季」即日起至6月16日登場，「優人神鼓─青年優人」每逢週末與端午連假期間，將持續精采演出，邀請民眾欣賞限定的聲光盛宴。「碧潭文史導覽」，探索新店悠久的歷史風華。還能前往新店老街品嚐古早味油飯、米粉湯，感受在地人情味。

「花開水岸．春日藝遊展」在三重大都會公園展至6月10日，景致絕對目不暇給。公園裡有6米高的幸福熊等著一起合照，三和夜市也提供阿文餛飩湯圓、蚵四海蚵仔煎以及朱記花枝羹等美食，為城市漫遊畫下完美的句點。

「福隆沙雕藝術季」在福隆海水浴場展至10月31日，可看到熊大、兔兔、莎莉排列趴在沙雕上展現嬉皮可愛的一面，絕對是拍照打卡的最佳景點。也別錯過福隆便當、小卷米粉、夏日冰店等在地風味，品嚐台灣東北角人情美食。

另外，有著「台灣的眼睛」美名的三貂角燈塔也是東北角騎鐵馬追風的熱點，不妨邀約心上人在燈塔邊一起遠眺太平洋。

福隆沙雕藝術節即日起舉辦。（福容大飯店提供）

福隆沙雕藝術節即日起舉辦。（福容大飯店提供）

碧潭水舞季有優人神鼓活動。（新北市觀旅局提供）

碧潭水舞季有優人神鼓活動。（新北市觀旅局提供）

春日藝遊展之「織夢花傘」。（新北市高灘地工程管理處提供）

春日藝遊展之「織夢花傘」。（新北市高灘地工程管理處提供）

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