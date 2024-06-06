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端午連假不無聊 新北多家觀光工廠推優惠及活動

聖瑪莉丹麥麵包莊園提供限量手作麵包粽體驗、限定時段「午間立蛋我最行」活動。（新北市經發局提供）

聖瑪莉丹麥麵包莊園提供限量手作麵包粽體驗、限定時段「午間立蛋我最行」活動。（新北市經發局提供）

2024/06/06 11:16

〔記者陳奕劭／新北報導〕端午節連假期間（6月8日至10日），新北市多家觀光工廠推出優惠，包含商品折扣、消費滿額贈好禮、粽型香包DIY、手作麵包粽等活動。營業時間與優惠活動，可至新北市經濟發展局官網或來趣新北金發局臉書查詢。

端午連假期間，玉美人孕婦裝觀光工廠推出粽型香包DIY及手作課程95折優惠，消費滿額贈好運香隨包、限定商品優惠折扣；聖瑪莉丹麥麵包莊園提供手作麵包粽體驗、「午間立蛋我最行」活動；吳福洋襪子故事館推出體驗百年手搖針織課程450元（含）以上加贈優質棉襪1雙和單筆消費滿額贈；卡滋爆米花觀光工廠樂園有桶裝爆米花買5送1優惠；王子創意文具國提供限定端午香香包DIY贈送事務用橡皮擦。

維格餅家鳳梨酥夢工場6月30日前購買綠豆糕商品單盒85折、買3盒送1盒優惠。阮的肉干產業概念館6月10日前，消費滿額贈限量品牌文創超大環保袋、限定包裝厚燒鐵板黑胡椒肉干；琉傳天下琉星花園推出限定琉璃精品9折優惠；至印地安皮革創意工場消費皮革滿3000元，贈送皮用日本印花字母組，打卡贈送牛瑯皮1張。

經發局長何怡明表示，觀光工廠不僅展示傳統產業的精髓，更融入現代創新的元素，適合全家大小一同參觀，了解各種產業的發展與故事。

王子創意文具國連假期間限定端午香香包DIY贈送事務用橡皮擦。（新北市經濟發展局提供）

王子創意文具國連假期間限定端午香香包DIY贈送事務用橡皮擦。（新北市經濟發展局提供）

玉美人孕婦工廠提供粽型香包DIY及手作課程95折、消費滿額贈好運香隨包、限定商品優惠折扣。（新北市經發局提供）

玉美人孕婦工廠提供粽型香包DIY及手作課程95折、消費滿額贈好運香隨包、限定商品優惠折扣。（新北市經發局提供）

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