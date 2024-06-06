被點名罷免 葉元之：都是王定宇造謠稱他要警察鎮壓群眾

國民黨立委葉元之常上節目語出驚人，今天在廣播節目中點名民進黨立委王定宇造謠稱他要警察來鎮壓民眾，才會導致一堆網友嗆聲要罷免他。左為主持人王淺秋。（圖擷取自中廣「千秋萬事」直播畫面）

2024/06/06 09:43

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委葉元之常上節目語出驚人，日前脫口而出罷免國民黨立委傅崐萁、吳宗憲，引發熱議。他今天在廣播節目澄清，「他們兩個都知道是開玩笑」，並指控民進黨立委王定宇公然造謠說他叫警察來鎮壓民眾，造成一堆網友留言要罷免他。

葉元之說，最近很多網友留言說要罷免他，理由是「我聽王定宇講，你居然要叫警察來鎮壓民眾，實在太可惡了」，但他從來沒有講過，「一定是王定宇在節目造謠」，後來才發現，王定宇上節目時說他是第一個發臉書要求動用警察權來驅離立委或鎮壓民眾，「根本這件事，王定宇公然造謠」。

葉元之表示，起因是他在中天節目上提到警察權，其實當時是因為立法院內朝野對峙、看到院長韓國瑜被包圍受傷，他才提到有人建議可以請警察保護院長進入議場，王定宇竟扭曲，造謠成他要警察鎮壓民眾，「民進黨立委怎麼可以這麼扭曲惡質？永遠要把話極端製造對立、煽動仇恨！目的就是要罷免國民黨立委」。

王淺秋提到葉元之前陣子在網路節目上說要罷免傅崐萁和吳宗憲？葉元之解釋，那是開玩笑，「他們兩個都知道是開玩笑」，當天是他被問到可能成為罷免對象，他質疑這個罷免理由很奇怪，所以才說，如果青鳥行動因為國會五法要罷免立委，那也要罷免傅崐萁和吳宗憲，吳宗憲也說知道是在開玩笑。葉元之還爆料，他也跟傅崐萁說「你就出來扛一下」，傅崐萁回他「都推給我、都推給我」。

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