傳藍營搶明年黨魁改選 朱立倫批媒體、名嘴造謠生事

國民黨主席朱立倫5日出席「諾曼第登陸80週年省思國家安全」座談會，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

2024/06/05 10:37

〔記者施曉光／台北報導〕針對近日外傳國民黨內各方爭奪明年黨魁改選，國民黨主席朱立倫今日上午參加國民黨智庫所舉辦的「諾曼地登陸80周年省思國家安全」記者會受訪時痛批部分媒體與名嘴造謠生事，相關傳聞都是無風起浪、子虛烏有，並製造當事人的困擾。

至於有名嘴指稱朱立倫為了爭取連任黨魁，現階段只能隱忍立法院國民黨團總召傅崐萁，朱立倫說，這就是標準的造謠，他一直在隱忍一些造謠的媒體與名嘴，而且他知道這些人的目的就是要讓國民黨亂，他並強調，相信類似傳聞如果對民進黨來說，也一定會鄭重否認，像過去有所謂「馬王之爭」，現在就是「賴柯之爭」，民進黨是否也要來解釋？朱說，這些傳聞都是沒有意義的事，他也知道造謠媒體的目的，但這絕非民眾之福。

朱立倫指出，主席任期到明年10月，等到明年此時再來討論，時間都仍綽綽有餘，但有些媒體、名嘴造謠，無風起浪，製造當事人的困擾，尤其現在立法院工作辛苦，謠言對立法院長韓國瑜造成很大的困擾，而且不論是國民黨新北市長侯友宜或台中市長盧秀燕，大家都在拚市政，媒體與名嘴製造謠言與困擾，就是想要造成國民黨內部的分爭對立，但相關傳聞都是子虛烏有、無風起浪，對社會絕非好事，他呼籲黨內團結努力，現階段就是把市政工作做好並通過民生法案。

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