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周典論延押！9正副議長聲援盼交保就醫 女兒泣訴：要父冤死牢裡嗎？

9名正副議長聲援周典論。（記者董冠怡攝）

9名正副議長聲援周典論。（記者董冠怡攝）

2024/06/03 12:11

〔記者董冠怡／新北報導〕屏東縣議長周典論因涉入鴻海創辦人郭台銘總統連署案，收押至今已有5個多月，但他患有心臟疾病，全國地方正副議長聯誼會長、新北市議長蔣根煌今率8名縣市議長、副議長召開記者會，呼籲盡速同意周典論交保就醫，並且簽署聯合聲明。周典論的女兒哽咽地說，司法不是講人權、無罪推論嗎？父親生命都受到威脅了，司法仍要為政治服務嗎？「周典論到底犯了什麼重罪？罪大惡極要讓他冤死在牢裡嗎？」

蔣根煌等9名泛藍正副議長去年12月27日曾舉行記者會，公開聲援周典論，今天再度串連二次聲援，與會者包含蔣根煌、新竹市議長許修睿、連江縣議長張永江、雲林縣議長黃凱、苗栗縣議長李文斌、澎湖縣議長陳毓仁、屏東縣副議長盧文瑞、台東縣副議長林琮翰、新竹縣副議長王炳漢。

連署聲明中提到，周典論從去年12月26日起被法院裁定收押禁見，屏東地方法院5月15日裁定延押2個月，禁止接見、通信，社會上許多重大刑案尚無羈押如此長的時間，甚至給予交保，針對周典論案，不應羈押長達7個月這麼久。

選舉已經結束，贏得執政的民進黨政府應有更寬大的胸懷，撫平選後傷痛、釋出善意，團結全國人民，更何況郭台銘沒參選，卻要長時間羈押周典論，實在不符比例原則。周患有心臟疾病，血管有將近7成堵塞，醫生建議要做心導管手術，在押期間還曾至屏東基督教醫院掛急診。

9名正副議長希望法院能夠基於人道考量，同意周典論盡速交保，接受進一步治療，「家不可一日無主」，屏東縣議會已經5個多月沒有議長，應讓他早日回歸主持議事，監督縣政，執行屏東鄉親的託付，懇請法院明察、釐清真相，還給周典論公道。

周典論女兒周芸均說，「政治力退出司法！」要求法院給父親一個公平的審理，不要射箭後再畫靶，基於無罪推論原則，司法不應罔顧人權，而且爸爸在被收押的過程中，多次在看守所內出現心臟刺痛、呼吸困難等情形，卻不允許被交保就醫，「周典論到底犯了什麼重罪？罪大惡極要讓他冤死在牢裡嗎？」

周典論女兒。（記者董冠怡攝）

周典論女兒。（記者董冠怡攝）

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