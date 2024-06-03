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藍白合推財劃法修法 卓榮泰：中央地方應互相幫忙而非包圍

行政院長卓榮泰參與海巡署記者會。（行政院提供）

行政院長卓榮泰參與海巡署記者會。（行政院提供）

2024/06/03 12:05

〔記者陳奕劭／新北報導〕藍白立院黨團有意修財政收支劃分法，將要求中央提供15％稅收、約5133億元給地方縣市。對此，行政院長卓榮泰今（3日）參加海委會海巡署「端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」回應，中央與地方一定要互相幫忙，而非包圍。他們願意討論財劃法，但要站在互補的前提。

媒體詢問，立法院將審議財劃法，要求中央釋出更多預算給地方政府，請教院長看法？卓榮泰回應，他來自地方議會，很清楚地方政府在經營上的問題，不過中央和地方始終要保持合作。2024年中央補助地方統籌分配稅款4043億、一般補助款2303億，總共有6300多億，其他包括前瞻基礎建設、長照經費等補助。

卓榮泰說，中央與地方一定要站在互相幫忙的立場，而不是包圍，只有互相的支撐，中央用全國的高度的角度來看，才能夠在公平性、合理性，以及維護中央政府韌性，多重的考慮之下，做最好的財政規劃。

他提到，財劃法多年來一直沒有結論，他們願意討論，但是一定要站在中央地方互補、互相支撐的這個原理底下，才能廣納地照顧到全國每一個縣市、每一個人民，而不讓它產生地方的落差，也不讓它產生建設上的不足，所以他們願意開放的討論，但是重要的原則，希望大家理解。

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