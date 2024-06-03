2026接班人選屬意誰？ 侯友宜：國民黨不乏人才

對於2026年新北市長接班人選，新北市長侯友宜表示，只要願意為新北市做事的優秀人才，他都歡迎。（記者賴筱桐攝）

2024/06/03 11:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是新北市議會市政總質詢首日，多位藍營議員關切2026年新北市長接班人選，要求侯表態。侯友宜表示，國民黨不乏人才，只要有人才願意為新北市做事、犧牲奉獻，他都歡迎。

國民黨團書記長陳偉杰點名台北市副市長李四川、台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、新北市立委洪孟楷等人，希望侯表態屬意的接班人選。

侯友宜回答，距離選舉還有一段時間，現在最重要的是力拚新北市的大小建設，讓市民看到市政願景，新北市的人才很多，李四川、林奕華、劉和然3人是他的老同事，洪孟楷表現傑出，都是國民黨不可多得的人才，只要有人才願意為新北做事，他都非常歡迎，最後結果由人民決定。

市議員戴湘儀羅列接班人選須具備的特質，包括待人圓融接地氣、有選舉經驗、市政專業有歷練、年輕有活力、具備國際視野等，除了上述4名人選，她還加碼點名立法院副院長江啟臣。

侯友宜表示，新北市是台灣的縮影，不是一下子跳進來就能馬上懂，接班人選最重要的條件是具備市政專業，把新北市政的格局拉到國際，其他都是基本該做的事情，希望多點人才進入新北，帶領大家往前走。

陳偉杰詢問對於民進黨立委蘇巧慧可能參選新北市長的看法，侯友宜回應，其他黨要派誰出來選舉他沒有評論，交給人民決定。

陳偉杰提到，民眾黨立委黃國昌經常出席新北市行動治理座談會，外界盛傳侯友宜暗助黃參加市長選舉，希望侯說明立場。

侯友宜表示，中央立委要到基層傾聽人民聲音，關心新北市政建設，他都非常歡迎，至於黃國昌到底會不會選新北市長，尊重其個人意願。

藍營議員點名國民黨2026年新北市長的接班人選，左起為台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、立委洪孟楷、台北市副市長林奕華、立法院副院長江啟臣。（記者賴筱桐攝）

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