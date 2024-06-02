催生李登輝故居為文物紀念館！李安妮：乘載台灣人百年歷史

新北市三芝「源興居」為前總統李登輝的故居。李登輝次女李安妮透露，將以故居為基礎，催生一座「李登輝文物紀念館」來分享台灣從威權到民主的過程。（資料照）

2024/06/02 19:05

〔記者林哲遠／台北報導〕前總統李登輝故居「源興居」為新北市三芝區知名景點，卻因年久失修、產權複雜，導致此地逐漸沒落；經李登輝基金會協助，新北市文化局5月22日公告登錄紀念建築。李登輝基金會董事長、李登輝次女李安妮表示，他們將催生一座「李登輝文物紀念館」，該館能記載台灣人百年的歷史，能分享台灣從威權到民主、從國際孤兒到國際寵兒的過程。

李安妮日前在臉書發文表示，稟報父親李登輝在天之靈，該做的、能做的，她都必竭盡所能去完成，也感謝鄉親們對她的信任，在她完全沒擁有產權的情況下，同意將這古厝登錄為紀念建築，換言之，鄉親們願意放棄未來都更的大夢。但這只是一個更遠大目標的小起點。

李安妮說，為台灣人民在這塊土地上留下共同的記憶，催生一座「李登輝文物紀念館」，這將不會只是一座建築物；規劃中的它是能記載台灣人百年的歷史，能分享台灣從威權到民主、從國際孤兒到國際寵兒的過程，更能訴說台灣人如何從悲哀轉換成台灣人的自信、驕傲與幸福。

李安妮進一步說明，人民可以在此策展自己與李登輝的故事或紀念物件，學者可以來此透過對李登輝的多面向與立體化研究，建構台灣學研究的原型，年輕人可以在此與李登輝「共讀」他的私人藏書，藝術愛好者也可以來此共賞夫人收集的歌劇LD，有信仰的朋友更可以在此翻閱他們「為主作見證」時，虔誠禱告後翻閱的那本夾著無數stickers與滿滿畫線和眉批的聖經。她強調，這一切的一切都還有賴大家一起共同出錢出力來完成。

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