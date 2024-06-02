賴清德政見淡海科學城 新北：列產業專區規劃主軸

淡海新市鎮二期一隅。（記者董冠怡攝）

2024/06/02 18:47

〔記者董冠怡／新北報導〕總統賴清德去年競選期間曾提出「新北一二三」政見，二是指二大發展核心，其一為淡海科學城，將利用淡海新市鎮第二期部分土地進行開發。市議員陳偉杰表示，淡海新市鎮二期開發由中央規劃，對於相關進度，市府城鄉發展局長黃國峰指出，目前尚處草案階段，但產業專區可能優先開發；經濟發展局長何怡明說，與中央持續討論中，產業專區方向以淡海科學城為規劃主軸。

黃國峰表示，淡海新市鎮為內政部的部定計畫，二期開發面積約1100餘公頃（約300多萬坪），現由國土管理署研擬草案中，詳細內容還未明確，但據先前國土署地方說明簡報，將以產業為主，並且分期、分區開發。

關於二期產業園區開發，何怡明指出，國土署正在進行第三次通盤檢討，自2021年起，其已分別召開3次民眾溝通座談會、5次專家學者會議，蒐集各方意見。目前在產業專用區方面，以淡海科學城為規劃主軸，國家科學及技術委員會（簡稱國科會）、經濟部也在評估設置科學園區、產業園區的可行性，並由市府提供產業定位等規劃方向。

何怡明說，淡海新市鎮區域附近有國道1號、台61線、台64線等重大交通建設，加上在地產業結構為金屬製品、食品及飼品、機械設備等製造業，建議未來可朝綠能、高科技製造、智慧物流與地方傳統等低污染產業發展。二期若能開發科學或產業園區，除可決產業用地不足的困境，也能形成多元產業鏈，帶動在地就業。

何怡明補充，土地使用分區草案尚在內政部規劃階段，不過，按國土署最新工作會議內容，預計釋出135.09公頃作為產業用地，其他分區及相關配套公共設施需求，仍在規劃及盤點。

此外，陳偉杰提到，桃園青埔的航空城已進入安置住宅，淡海二期有無可能先讓安置住宅動工，配合淡江大橋、淡北道路時程，現在開始規劃至落成才能對得上，市府應有願景藍圖跟中央開會討論，並希望有機會爭取邀請國外半導體大廠到新市鎮設廠。

黃國峰回應，淡海新市鎮整體規劃還未有明確構想，只是說會優先處理產業專區的部分，包括裡面的戶數規模、要安置的量體大小、安置住宅先行興建與否等，須待統籌性規劃，若量體夠大，分期、分區等可能性都會盡量納入評估。

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