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捷運三鶯線出站即抵達 新闢逾2千坪共融公園啟用

國華公園設置成人體健設施以及兒童遊具等，適合各年齡層休憩。（記者賴筱桐攝）

國華公園設置成人體健設施以及兒童遊具等，適合各年齡層休憩。（記者賴筱桐攝）

2024/06/02 16:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市捷運三鶯線朝2025年完工邁進，其中「國華站」周邊有眾多住宅區人口，捷運工程局新闢國華公園，佔地逾2000坪，為全齡化共融式公園，今（2）日開放使用，提升生活品質與周邊景觀。

新北市副市長劉和然表示，捷運三鶯線全長14.29公里，預計2025年完工，除了串聯新北市土城、三峽、鶯歌3個行政區，未來市民從三峽、鶯歌前往台北市，可減少20分鐘通勤時間，還能透過三鶯線延伸桃園八德段與桃園綠線銜接，打造北北桃捷運共榮圈。

劉和然說，興建捷運的同時，更要重視地方休憩需求，考量鶯歌區國華站周圍有眾多住宅及國中、小學人口，市府工務局委託捷運局闢建國華公園，去年9月開工，是新北市首座由捷運局建造的共融特色公園。

捷運工程局局長李政安表示，國華公園佔地6620平方公尺（約2002.55坪），規劃設計期間，多次舉辦地方說明會與居民、民間團體共同討論，以各年齡階層平權概念，規劃全齡化遊樂設施，設置多功能籃球場、攀爬網、溜滑梯、蹺蹺板、體健器材、河岸步道等設施。

李政安說明，捷運三鶯線在鶯歌區共有5座車站，都相鄰一座特色公園，除了國華站的國華公園，還有捷運鶯歌車站附近的古鐘樓公園、陶瓷老街站旁的公三公園、緊鄰永吉公園站的永吉公園及鶯桃福德站附近的鳳祥公園，未來三鶯線通車後，可享有交通便捷的休憩空間。

新北市捷運工程局在三鶯線沿線新闢國華公園，打造共融式全齡化公園。（記者賴筱桐攝）

新北市捷運工程局在三鶯線沿線新闢國華公園，打造共融式全齡化公園。（記者賴筱桐攝）

捷運三鶯線沿線的國華公園已完工，今天舉行啟用典禮。（記者賴筱桐攝）

捷運三鶯線沿線的國華公園已完工，今天舉行啟用典禮。（記者賴筱桐攝）

捷運三鶯線國華公園今天舉行啟用典禮，邀請地方仕紳與民意代表見證。（記者賴筱桐攝）

捷運三鶯線國華公園今天舉行啟用典禮，邀請地方仕紳與民意代表見證。（記者賴筱桐攝）

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