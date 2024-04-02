親近家鄉土地 金美附幼體驗春遊插秧

新北市金美國小附幼「插秧季」今天登場，老師及家長們帶著孩子下田插下秧苗。（金美附幼提供）

2024/04/02 23:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕每年春分過後是金山清水濕地準備耕作的時節，新北市金美國小附幼「插秧季」今天登場，老師及家長們帶著孩子下田插下一株株秧苗，結合在地素材，進行春遊的大地闖關遊戲，希望孩子們親近家鄉土地、深耕情感，創造美好的童年回憶。

金美國小校長邱華璋表示，金美附幼的土地課程今年邁入第8年，每年插秧季老師都會安排一系列的前導練習活動，運用學校菜園的菜圃模擬為田水，湯匙當作秧苗，讓孩子赤腳踩土，倒退走練習插秧，讓孩子感受土地的獨特觸感，成為該校的傳統特色課程。

在地主和老師示範後，鑼鼓聲一響，家長牽著孩子的手一起下田插秧。插秧活動結束後，展開春遊闖關活動，利用清水濕地春季花草，進行花瓶插花、壓花書籤及香草飯糰DIY，讓孩子感受春天的美好，培養生活美學。

大班生「恬恬」從幼幼班開始就讀金美附幼，一開始在橘色塑膠盆裡練習踩土，到現在已經能在田裡自在開心跑跳；媽媽說，這是幼兒園最棒的畢業禮物。

家長黃琬婷說，她從小在金山長大，但接觸土地的經驗很少，現在跟著孩子一起下田，重新感受家鄉土地帶來的美好。

邱華璋指出，透過插秧讓孩子體驗種稻的辛勞，知道每天吃的米飯如何生長，每粒米飯得來皆不易，期許孩子從食農教育的實作過程學會珍惜食物、愛護土地。

許多家長第一次體驗插秧，帶孩子親近家鄉土地。（金美附幼提供）

新北市金山國小附幼舉辦「插秧季」活動，成為該校的傳統特色課程。（金美附幼提供）

孩子們光腳踩在土地上，親手插下一株株秧苗。（金美附幼提供）

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