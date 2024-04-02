新北行動治理赴貢寮、雙溪 侯友宜籲中央同挹注東北角沿海觀光資源

新北市長侯友宜今（2）日率市府團隊前往貢寮、雙溪區舉行行動治理，並呼籲中央一同挹注東北角沿海觀光更多資源。（記者黃子暘攝）

2024/04/02 23:10

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜今（2）日率市府團隊前往貢寮、雙溪區舉行行動治理。貢寮區主要針對道路安全議題討論，也有里長倡議增設石碇溪右岸河岸步道；雙溪區里長提議雙溪大橋改建，也有里長提出上林里荷花園田埂鋪設需求。侯友宜說，貢寮、雙溪是銜接宜蘭的重要區域，市府團隊會持續協助地方發展漁業、觀光等產業，東北角沿海觀光需要更多資源投入，盼中央一起努力，讓東北角更好。

貢寮區里長反映區內有許多道路狹窄，有行車安全問題，工務局決議以道路拓寬等方式，就危險路段優先進行補助改善；針對貢寮實驗國民中學門口前，嵩陽街彎道因學校圍牆遮蔽視線造成行車死角，教育局指出，已先補助學校規劃設計費，並向國教署申請後續工程款，國教署已錄案研議。

貢寮區也有里長建議增設石碇溪右岸河岸步道，水利局表示，左岸護岸已有設置步道，現可連接至澳底漁港，也將邀集觀光旅遊局、農業局相關局處評估效益及可行性。

雙溪區里長指出，雙溪大橋老舊且不符洪水流量，盼改建。雙溪區公所指出，已委託設計監造單位評估，規劃移除橋底既有橋墩，並於橋面加設自行車及人行專用道；工務局說，將辦理設計評估，再邀相關單位研商。

針對上林里荷花園田埂鋪設需求，農業局指出，雙溪區公所已提報計畫，並將研議分期施作；對於興建雙溪民俗文化館的提議，侯友宜責成區公所與文化局、教育局尋找適當場地設置。

民政局長林耀長表示，自2019年起，貢寮區共提案計67案，已完成65件；雙溪區提案37件，已完成33件。

新北市長侯友宜今（2）日率市府團隊前往貢寮、雙溪區舉行行動治理，並呼籲中央一同挹注東北角沿海觀光更多資源。（記者黃子暘攝）

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