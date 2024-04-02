18年無法發動！中華柴油貨車法拍71次激烈喊價 13萬成交

行政執行署新北分署今舉辦「123聯合拍賣會」，其中1部車齡18年、引擎已無法發動的的中華CANTER柴油貨車，竟意外造成搶標。（新北分署提供）

2024/04/02 18:35

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署今舉辦「123聯合拍賣會」，其中1部車齡18年、引擎已無法發動的的中華CANTER柴油貨車，竟意外造成搶標，當時共有5組人馬登記參與競標，從8000元開始喊價，歷經71次喊價，最後由一家維修場老闆以13萬元拍定，跌破眾人眼鏡。

新北分署指出，今日上午10時，先以「喊價」方式拍賣1部車齡7年的納智捷休旅車，其排氣量2198c.c.，行駛里程數16萬7756公里，第1次拍賣，不定底價，僅1人出價8000元，在移送機關同意下拍定，但拍定人須另支付將近12萬8000元的使用牌照稅、汽車燃料使用費及交通違規罰鍰等，才得辦理過戶。

同時間，另1部車齡18年中華CANTER柴油貨車，其排氣量2835c.c.，行駛里程數14萬1210公里，亦不定底價，因車輛引擎無法發動，義務人送修，因估價費用過高，而放棄維修，修車廠老闆表示願以3至5萬元購買，最後交由新北分署查封、拍賣，其拍賣地點在泰山區修車廠旁空地，書記官預期僅有修車廠老闆到場標購，未料竟有10餘組人馬到場，5組人馬登記參與競標，由8000元開始喊價，歷經71次喊價，最終由修車廠老闆以13萬元拍定。

同日下午3時，新北分署以「投標」方式拍賣不動產，其中，坐落五股區新北市五股區更寮段下竹圍小段148-10地號，持分48分之7的土地，約19.41坪，底價225萬元，由共有人以231萬元拍定，每坪約11萬9000元。

此外，這次首次發生民眾欲聲明應買特別變賣程序中不動產，卻誤將應買狀以通訊投標方式遞送，而投入標匭奇事；新北分署指出，當時標匭中另取出2份通訊投標郵件，經書記官檢視其記載投標股別及案號，並非本日拍賣物件，而是坐落新北市三峽區正義段6筆持分土地，前經3次拍賣，未拍定，依規定以第3次拍賣條件公告3個月，行特別變賣程序的物件，應買人欲以2萬元及3萬9000元分別聲明應買其中2筆持分土地，其原應將應買狀郵寄至新北分署，卻誤以通訊投標方式，郵寄至新北分署租用的郵局專用信箱，此一狀況為新北分署首見，行政執行官當場宣布不進行開標程序。

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