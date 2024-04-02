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陳建仁視察淡江大橋 期待2025年底如期完工

行政院長陳建仁（橘色背心）今天（2日）視察「淡江大橋及其聯絡道路新建工程」。（記者陳奕劭攝）

行政院長陳建仁（橘色背心）今天（2日）視察「淡江大橋及其聯絡道路新建工程」。（記者陳奕劭攝）

2024/04/02 16:10

〔記者陳奕劭／新北報導〕行政院長陳建仁今天（2日）視察「淡江大橋及其聯絡道路新建工程」。公務總局報告，淡江大橋預計2025年底完工，通車後將成為淡水通往外縣市的第二條道路，未來淡水往八里不需繞行關渡大橋，尖峰時段可節省25分鐘。

陳建仁表示，他每次去舊金山演講看見金門大橋都印象深刻，他也在淡江大橋設計者札哈哈蒂（Zaha Hadid）的設計中看見藝術文化氣息，期待未來成為台灣知名地標。另外在工程建設中，也不忘生態保育，雖然工程挑戰性很高，他期待可以如期完成。

新北市副秘書長張其強說，淡江大橋總經費230.38億元，完工通車後有效串連淡水河左右兩岸交通路網。另外，淡北道路目前已開工，並以2019年完工通車為目標，全案經費103.4億元，由中央支應59.02億元，地方政府支應44.38億元。

立委林淑芬表示，北海岸的主幹道是台二線，到新北市會走到市道103，現在市道103的交通服務水準是F等級，預估淡江大橋通車後將是B等級，因此她對工程非常期待。

立委洪孟楷表示，大家非常期待淡江大橋在明年底完工，他也向院長請命希望市道105、淡海新市鎮二期計畫可以盡速通過，也希望打通沙崙路二段，並給予藍海線第二期、八里輕軌等交通建設更多支持。

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