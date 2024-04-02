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女會計暗槓公司2441萬 辯「患強迫性購物疾病」判賠2350萬

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2024/04/02 17:26

〔記者王定傳／新北報導〕國內2家室內設計公司，去年在黃姓女會計離職後，發現她任內竟侵占約2441萬餘元款項，她事後認錯，但迄今僅給付50萬元，因此提訴要求黃女賠償2公司2400萬元；黃女則主張自己罹患強迫性購買疾病，才會以浮報廠商款項方式溢領1120萬餘元，非2441萬餘元，新北地院法官審理後判定，黃女侵占2公司共2441萬餘元，扣除黃女已返還的50萬元費用後，判決黃女賠償2350萬元，可上訴。

這2家室內設計指出，黃女在去年4月離職後，公司另聘會計整理帳冊，竟發現歷年帳冊收支憑證有重複報支，偽造支出憑證情形非常嚴重，經清查後發現黃女任內侵占約2441萬餘元款項，經聯絡黃女對帳後，她也坦承有侵占犯行，並簽協議書答應於同年6月30日前清償所有款項，但迄今僅給付50萬元。

黃女則主張，黃女則主張自己罹患強迫性購買疾病，才會以浮報廠商款項方式溢領1120萬餘元，非2441萬餘元，事後因被威脅「不簽署即提告、不簽署不放你走」，才被迫簽下協議書。

法官則依據協議書等證據判定黃女侵占2441萬餘元款項，且簽署協議書時，是出於其自由意志下所為，並無任何遭詐欺或脅迫情事，扣除她返還的50萬元後，判決黃女須賠償2350萬元，可上訴。

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