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2清運公司涉「跑空單」掩護營建工地廢棄物 4人8萬至80萬交保

檢警聯合北北桃三市環保局破獲跑空單集團，辦案人員正調閱忠O公司違法事證。（新北市環保局提供）

檢警聯合北北桃三市環保局破獲跑空單集團，辦案人員正調閱忠O公司違法事證。（新北市環保局提供）

2024/04/02 16:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕「假清運、真規避！」台北地檢署3月28日指揮環境部北區管理中心、台北新北及桃園三市環保局與新店警分局，聯合偵破一起「跑空單」案，即業者未實際清運廢棄物、並實際掩護營建工地廢棄物的環境案件，北檢於上月28日辦理搜索鼎O公司、忠O公司，涉嫌以跑單方式賺取不法利益，經檢察官複訊後裁定將忠O公司負責人練姓嫌犯等4人，以8萬元至80萬元不等交保候傳。

新北環保局指出，從事資源再利用的忠O工程公司，及某清除機構鼎O公司，以車輛軌跡（GPS）涉嫌蒙蔽環保機關查核，其中卻有高達9成清運紀錄未實際載運廢棄物，藉以協助營建工地、拆除工程等解除廢棄物列管，賺取高額報酬，違反廢棄物清理法第48條規定。

新北環保局指出，該案緣起民眾舉報位於新北市深坑區某拆除工程，其廢棄物流向怪異，常有非法車輛進出，經深入調查該工地廢棄物申報資料，竟發現其申報資料中，有高達9成以上未實際載運廢棄物。

檢警追查發現，鼎O公司及忠O公司與上述工地合謀，以清運車輛軌跡（GPS）應付環保機關查核，卻未實際載運廢棄物，企圖規避廢棄物的流向查核，其行為嚴重危害環保機關對於廢棄物正確流向掌握，依違反廢棄物清理法第48條規定，依法告發。

環保局表示，另因忠O公司、鼎O公司分別位於台北市及桃園市，故啟動基北北桃跨縣市聯合追查機制，並請環境部環境管理署指導，聯手新店警分局，報請台北地方檢察署指揮偵辦。

檢警專案小組至再利用的忠O公司搜索。（新北市環保局提供）

檢警專案小組至再利用的忠O公司搜索。（新北市環保局提供）

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