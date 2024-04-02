新北查核預售屋 揪1違規5缺失

新北市地政局與法制局消保官、工務局進行預售屋聯合稽查。（圖由地政局提供）

2024/04/02 13:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府地政局聯手法制局消保官及工務局，展開年度首波預售屋聯合稽查，查核建案包括三重區「世界芯A棟、世界芯B棟、大有豐光」、林口區「亞昕森匯·天匯（森匯）、聯廣闊境」及土城區「和耀美居、皇翔泱美」7個建案，稽查結果銷售中心、樣品屋未經許可1案，另有5案是營業處所與銷售人員未備查，將依相關規定查處。

地政局局長汪禮國指出，因應平均地權條例新制已在2023年7月1日施行，除了銷售資訊及代銷契約在銷售前有無完成申報備查，另預售屋買賣契約、廣告內容真實性、樣品屋設置許可、代銷業業務責任是否合乎規定，均列為查核項目。

汪禮國表示，本次查核加強檢視3大重點，包含銷售預售屋不得涉及散布不實資訊、營造熱銷假象或揪團壟斷等炒作行為；買賣預定單（紅單）不得約定賣方得保留出售或簽約權利或逾期沒收訂金等不利於買受人的事項，及不得同意或協助買方轉讓等情事；預售屋簽約、解約應於簽訂及解除契約日起30日內申報實價登錄。

地政局地價科長蕭湘君表示，林口區「亞昕森匯·天匯（森匯）」搭建的銷售中心、樣品屋未取得設置或使用許可，將由工務局依法查處，其餘缺失事項屬於得先行改善的情況，已責請業者限期改正。

蕭湘君提醒，新北市地政局網站建置「不動產交易安全專區」，有購屋需求的民眾，可先至官網了解買房看屋注意事項。消費者簽約前應再次確認購買資訊，核對廣告宣傳品內容，參考定型化契約書範本並審閱契約條文後再簽約，維護自身權益。

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