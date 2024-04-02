中和運動中心回來了！4/4至4/10試營運全館可免費體驗

新北市中和國民運動中心自去年11月起封館改造整修，今年4月4日重新開幕，當日起至10日試營運期間全館可免費體驗。（新北市體育局提供）

2024/04/02 13:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市中和國民運動中心改造整修完成，4月4日將重新開幕。4日至10日試營運期間，每日上午11時至晚上8時，體適能中心、游泳館、桌球場、羽球場、籃球場、壁球室、直排輪曲棍球場均可免費使用，場地登記於3日下午2時開放電話預約，4日上午11時起開放現場預約，另有每日免費體驗課程在4日上午11時開放現場登記。

體育局表示，中和國民運動中心於2014年落成啟用，去年市府ROT重新招商，由建中工程股份有限公司接手營運，封館5個月全面整修，更新全館電力、空調及運動器材設施等硬體設備，規劃新時代健身的體適能中心，包含跑步機、飛輪機、三合一有氧訓練機等多種綠能健身器材，民眾使用器材的動能可轉化成電能，即時供應其他電器所需；4樓綜合球場除了提供籃球、羽球、排球使用外，更建置4面夜光羽球場。

中和運動中心執行長錢乙愷說，體適能中心也擴大了女性運動專區，2樓游泳池則打造親子共融專區，B1數位科技運動區則設立新現代五項運動練習場，也導入VR設備；此外，運動中心新設運動創客基地，可供運動新創企業進駐，未來將做為藝文展覽空間或創客基地新品展示展覽使用。

體育局補充，中和運動中心免費場地登記使用於3日下午2時開放電話預約（02-2242-9222），4日上午11時起開放現場預約，另有每日免費體驗課程在4日上午11時開放現場登記；民眾若在現場註冊中和運動中心APP或報名課程，就有機會獲得單次入場券與限量課程體驗券，相關活動訊息可洽詢中和運動中心官網、粉專或追蹤「新北運動聚點」粉專。

新北市中和國民運動中心自去年11月起封館改造整修，今年4月4日重新開幕，當日起至10日試營運期間全館可免費體驗。（新北市體育局提供）

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