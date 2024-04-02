新北16路口科技執法降事故 2處違規件數不減反增

新北市政府今天舉行道安會報，說明路口科技執法的成果。（記者賴筱桐攝）

2024/04/02 13:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕為遏止交通違規，新北市爭取中央補助，在全市16處路口設置科技執法，取締8大項違規行為，雖然2023年的事故發生件數比2022年減少59.7件，不過，板橋區文化路口與民生路口、三重區疏洪東路與捷運路口，執法件數卻不減反增。新北交大表示，這2處路口外來民眾較多，但是車輛行駛人行道等違規行為有下降趨勢。

新北市警察局交通警察大隊大隊長林泰裕今天在市政會議簡報指出，新北市2022年爭取中央補助約5440萬元，在16處路口或路段建置科技執法設備，偵測闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道、跨越雙白（黃）線、未兩段式左轉、未依標誌標線號誌行駛等8大違規項目。

根據統計，這16處路段的月均事故數，從2022年的137.5件下降到2023年的77.8件，減少59.7件；不過，觀察板橋區文化路與民生路口的月平均執法件數，從2022年的1034.5件成長到2023年的1829.8件，增加795.3件；三重區疏洪東路與捷運路口，從2022年的634件成長到2023年的1606.3件，增加972.3件。

林泰裕表示，板橋區文化路與民生路口和三重區疏洪東路與捷運路口的執法件數增加，主要是這2處路段外來人口較多，屬於主要道路或快速道路的交會地點，外地駕駛人透過台64線往返台北或新莊地區，取締項目以違規停車居多，但不禮讓行人或車輛違規行駛人行道的件數有下降。

林泰裕說，已爭取中央補助款1億6820萬元，預計今年底前再新增60處路口科技執法設備，規劃6月底先設置25處，10月底還有35處，將盤點各行政區的違規熱點平均分配。

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