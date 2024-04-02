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頤品新莊晶冠館傳食物中毒 屈臣氏春酒62人不適、9人送醫

頤品大飯店新莊晶冠館餐廳傳出食物中毒被要求停業。（翻攝自Google map）

頤品大飯店新莊晶冠館餐廳傳出食物中毒被要求停業。（翻攝自Google map）

2024/04/02 10:13

首次上稿 10:01
更新時間 10:13

衛生局要求晶冠館餐廳部分昨下午起暫停營業

〔記者陳奕劭、王憶紅／綜合報導〕屈臣氏公司2000名員工在3月26日、27日在新北市頤品大飯店新莊晶冠館舉辦春酒，疑似因食物中毒，62人感到腸胃不適、9人送醫，目前症狀皆緩解。衛生局31日前往稽查發現部分缺失，要求晶冠館餐廳部分昨日（1日）下午起暫停營業。

雲品指出，因有客人在集團旗下新莊頤品宴會廳用餐後產生不適，新北市政府進行查核，要求新莊分公司先暫停營業並釐清原因。

雲品：部分客人自行攜帶外食 不適原因釐清中

雲品表示，某公司分別於3月26日及27日中午，在新莊頤品宴會廳辦理春酒，後續計9人因腸胃不適就醫。當天宴會廳現場有相當比例的赴宴客人自行攜帶外食，造成不適原因正調查釐清中。

衛生局表示，3月31日接獲訊息後前往頤品大飯店新莊晶冠館稽查，針對洗滌區地面不潔及垃圾桶未覆蓋等部分缺失，已要求業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管法第8條第1項規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局正查該春酒供應菜單中，「頤品手抓海鮮盆」（內含泰國蝦、蟳蟹、淡菜、扇貝、小章魚、醬瓜子、德國香腸、馬鈴薯、甜玉米、黃櫛瓜、玉米筍、綠花椰等食材）及「自製冰塊」屬高風險餐點與食材，若檢驗結果與規定不符，命業者限期改善，複抽仍不符規定可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

雲品指出，已積極配合衛生局進行檢查，並提供食安講座、衛生檢查等五大資料供查核，並依照衛生局指示提供冰塊、海鮮拚盤作為檢體提供查驗，同時也進行環境衛生與廚房人員等相關檢驗調查。同時亦全力配合新北市衛生局停業調查之要求，如若調查結果確認客人不適原因為宴會廳所造成，將負起全責，以不辜負消費者的長期支持與信賴。

雲品強調，此事件對本公司的財務與營運無重大影響。

衛生局稽查飯店餐廳。（新北市衛生局提供）

衛生局稽查飯店餐廳。（新北市衛生局提供）

衛生局稽查飯店餐廳。（新北市衛生局提供）

衛生局稽查飯店餐廳。（新北市衛生局提供）

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