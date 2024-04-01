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新北環保局全面禁止環境用藥「陶斯松」 籲民眾檢視殺蟲劑

新北市環保局向業者宣導禁用規定。（新北市環保局提供）

新北市環保局向業者宣導禁用規定。（新北市環保局提供）

2024/04/01 16:31

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市環保局表示，前環保署（環境部）2022年將「陶斯松」及「甲基陶斯松」公告為環境用藥禁用成分，分三階段逐步禁用。自今日（1日）全面禁止輸出、販賣及使用。新北市環保局已針對448家環境用藥及病媒防治業者宣導禁用規定，也提醒民眾檢視家中殺蟲劑商品成分是否含有「陶斯松」成分，若有已使用完畢後的空瓶罐，請單獨分開交由清潔隊資源回收車，避免造成污染。

新北市環保局說明，「陶斯松」及「甲基陶斯松」為傳統有機磷殺蟲劑，過去常用於蚊子、孑孓、蟑螂、螞蟻、白蟻、跳蚤等害蟲防治，若長期暴露於使用藥劑的環境，可能造成人體健康風險，尤其對兒童及孕婦的影響較大。

因此，環境部自2022年8月1日起禁止「陶斯松」環境用藥原體製造、加工、輸入；去年1月1日起禁止含「陶斯松」之一般及特殊環境用藥製造、加工、輸入，另於去年1月1日前製造、加工、輸入者，自今年4月1日起禁止輸出、販賣、使用。

環保局強調，每年會針對列管環境用藥製造、販賣及輸入業者及市面上販售的環境用藥商品進行抽查，尤其針對傳統市場、老街、花市、夜市、藥妝店及假日市集等處更會加強稽查，去年抽查近千件環境用藥商品中，查獲23件未經核准或過期之偽劣藥，已立即下架回收銷毀；另外，針對網路上販賣環境用藥廣告，去年共查處違規案件64件，累計罰鍰新臺幣354萬元。

環保局提醒民眾檢視家中殺蟲劑商品成分是否含有「陶斯松」成分。（新北市環保局提供）

環保局提醒民眾檢視家中殺蟲劑商品成分是否含有「陶斯松」成分。（新北市環保局提供）

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