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復興商工首獎作品疑用AI繪圖 學校證實：將取消資格

首獎作品《大鬧龍宮》被部分網友質疑使用AI繪圖。（翻攝自臉書）

首獎作品《大鬧龍宮》被部分網友質疑使用AI繪圖。（翻攝自臉書）

2024/04/01 00:12

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復興商工美展首獎作品遭質疑AI繪圖 吹哨者爆：收到大過通知

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市復興商工3月25日、26日在校內舉辦「師生美展」，其中數位繪圖製作類第一名獲獎作品遭質疑使用AI繪圖，在網路引起龐大討論。復興商工今天（31日）在臉書表示，經專業科目老師複審檢視後，最終該同學承認錯用AI輔助，教務處確認違反規定，將取消第一名得獎資格。

復興商工日前慶祝67週年校慶，校內舉辦「師生美展」，其中數位繪圖創作類的首獎作品《大鬧龍宮》被部分網友質疑使用AI繪圖，甚至有Youtuber錄製影片，引發熱烈討論。對此，復興高工在臉書說明，今天晚上邀請同學與家長一同到校，攜帶作品、佐證資料、相關圖檔與數位設備到校，進行重新檢視釐清說明程序。

經說明並由專業科目老師複審檢視後，最終同學承認錯用AI輔助步驟，學生與家長對此事件表達道歉並改正。教務處經確認違反本校師生美展規定，取消本項作品第一名得獎資格，名次將依成績排序遞補。

復興商工表示，沸沸騰騰網路的世界，必須有理性正確的真實，也需要加倍注重禮節與心存善念，學校平時持續提醒學生注意網路禮儀、不惡意攻訐扭曲、謾罵他人外，也尊重學生的網路意見，對於學生反映的事項都會轉請相關處室查核，並未有處分吹哨者、檢舉人記大過處份一事。

復興商工在臉書說明事件。（翻攝自臉書）

復興商工在臉書說明事件。（翻攝自臉書）

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