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汐止冷凍工廠疑電線老舊起火 燃燒1平方公尺

消防局派員前往現場，破門搶救，成功撲滅火勢。（記者吳昇儒翻攝）

消防局派員前往現場，破門搶救，成功撲滅火勢。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/31 15:50

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局今日下午2時18分接獲民眾報案指出，位於汐止區保新街一處冷凍工廠冒出陣陣黑煙。消防局立刻派員前往救援，抵達時發現工廠內並無人員上班，且已冒出火煙，隨即破門進入搶救。經初步查看後，確認是變電箱室的配電盤起火，馬上射水灌救，將火勢撲滅。起火原因，則待火災調查科人員採證後，再進一步釐清。

新北市消防局接獲民眾報案指出，該處三層樓高的工廠，一樓處有火、煙竄出，但今天是假日，理應無人員上班，不知為何會發冒出火、煙。

消防局派遣汐止、社后、秀峰、橫科、瑞亭、雪山、金山、深坑、萬里、金山中隊，第六大隊共22車50人，前往搶救，抵達時見大門深鎖，為了把握搶救時機，隨即破門進入工廠內，循線找到起火的配電室，灌水搶救，迅速將火勢撲滅。

據悉，該處為一放置冷凍物品的工廠，假日並無人員留守，不知是否因線路老舊，引發火警。

消防隊員10分鐘內將火勢撲滅，燃燒面積約1平方公尺，並無人員傷亡。目前已由火災調查人員進入採證，釐清起火原因。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，提醒民眾平時應加強用火用電安全管理，建議平時應定期檢查電線絕緣被覆有無劣化，若有疑慮應立即停用更換，避免發生火災。

消防局派員前往現場，破門搶救，成功撲滅火勢。（記者吳昇儒翻攝）

消防局派員前往現場，破門搶救，成功撲滅火勢。（記者吳昇儒翻攝）

消防局派員前往現場，破門搶救，成功撲滅火勢。（記者吳昇儒翻攝）

消防局派員前往現場，破門搶救，成功撲滅火勢。（記者吳昇儒翻攝）

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