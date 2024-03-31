復興商工美展首獎作品遭質疑AI繪圖 吹哨者爆：收到大過通知

首獎作品《大鬧龍宮》被部分網友質疑使用AI繪圖。（翻攝自臉書）

2024/03/31 10:48

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市復興商工3月25日、26日在校內舉辦「師生美展」，其中數位繪圖製作類第一名獲獎作品遭質疑使用AI繪圖，在網路引起爭議。而檢舉該作品的同校學生更自爆收到校方通知將記大過，再度引發熱烈討論。復興商工校長陳校宗表示，目前學校向學生求證，結果確定前不宜未審先判，有學生感受到委屈，校方會給予關懷。

復興商工日前慶祝67週年校慶，校內舉辦「師生美展」，其中數位繪圖創作類的首獎作品《大鬧龍宮》被部分網友質疑使用AI繪圖，甚至有Youtuber錄製影片，近期引發熱烈討論。

昨日（30日）網路消息傳出，有學生因校方通知決定自主刪文，另名檢舉作品使用AI生成的吹哨者將被校方記大過，而疑似是吹哨者的學生在臉書表示，「教務處通知是大過，但還沒收到記過懲處單」再度引起網路論壇熱議。

對此，陳校宗表示，競賽辦法中已有明確規範，學生不得違反著作權、使用AI繪圖，雖然同學們都還是在學習過程階段，大家更應當尊重原創作品的價值，若有牴觸會依照規範處理，不會偏袒特定參賽者。該作品目前與學生求證中，結果確定前不宜未審先判。校方尊重網友們的看法，但部分留言已涉及批評、謾罵，可能傷害學生身心健康，學校暫無法評論與回應。

疑似是吹哨者的學生爆料收到大過通知，陳校宗回應，網路上有許多傳言以及情緒性的留言，許多細節真假未明，他會與教務處確認； 學校是教育單位，教導大家和孩子心存善念，施以正向教育，學生可能在過程中感受委屈，校方會給予關懷。

復興商工美展作品遠近馳名。（記者陳奕劭攝）

復興商工展出特色作品。（記者陳奕劭攝）

疑似吹哨者的學生在網上表示，收到校方記大過通知。（翻攝自臉書）

有學生經校方通知自主刪文。（翻攝自臉書）

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