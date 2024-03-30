為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

動物控必玩！十三行博物館4月推3項「史前動物」主題活動

新北市立十三行博物館4月推出3項以「史前動物」為主題的手作活動，銅板價就能獲得獨一無二的DIY文創小物。 （記者闕敬倫攝）

新北市立十三行博物館4月推出3項以「史前動物」為主題的手作活動，銅板價就能獲得獨一無二的DIY文創小物。 （記者闕敬倫攝）

2024/03/30 18:13

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市立十三行博物館4月推出3項以「史前動物」為主題的手作活動，過程簡易、好上手，銅板價就能獲得獨一無二的DIY文創小物。

十三行博物館館長羅珮瑄說明，今年配合年度展覽「史前動物特展」，並響應動物與環境生態保育，十三行博物館4月規劃假日體驗活動「縮古畫今-史前動物吊飾及別針」，由專業人員引導民眾，以壓克力顏料及奇異筆繪製史前動物，再進烤箱烤製後，即可獲得獨具質感的吊飾及別針。

兒童節連假期間，十三號博物館推出限定活動「趣敲敲！動物皮雕鑰匙圈DIY」，在可愛的山豬、梅花鹿造型皮飾上，敲打出繽紛印花或英文，製作個人專屬的鑰匙圈，導覽員將介紹台灣原生動物知識，參加活動不但能帶走精美體驗品，還能獲得滿滿新知。

此外，專為自閉症孩童開設的「早安博物館」系列活動，會在假日提早一小時開館，4月份配合「2024考古生活節」藝術共創活動，推出「動物彩繪面具DIY」，帶領民眾在動物面具上以夜光塗料進行彩繪，邀請「星兒」到場跟隨藝術團隊進行裝置創作，一起成為十三行特約藝術家。

羅珮瑄指出，「縮古畫今-史前動物吊飾及別針」與「趣敲敲！動物皮雕鑰匙圈DIY」即日起開始報名，假日每天3場，體驗價60元，每場次20人為限，開放現場臨櫃或電話報名。

羅珮瑄說，「早安博物館-動物彩繪面具DIY」自4月1日起開放網路報名，參加對象限自閉症星兒及其家屬，1個家庭最多4位，限額40名，更多資訊請上十三行博物館官網臉書粉專查詢。

「縮古畫今—史前動物吊飾及別針」與「趣敲敲！動物皮雕鑰匙圈DIY」假日每天3場，體驗價60元，每場次20人為限，即日起開放現場臨櫃或電話報名。（記者闕敬倫攝）

「縮古畫今—史前動物吊飾及別針」與「趣敲敲！動物皮雕鑰匙圈DIY」假日每天3場，體驗價60元，每場次20人為限，即日起開放現場臨櫃或電話報名。（記者闕敬倫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北市國際考古論壇跨國探究東亞史前動物 即起免費報名
2024/03/15 19:47

新北市國際考古論壇跨國探究東亞史前動物 即起免費報名
【藝術文化】馬達加斯加神聖樂器 現身十三行博物館
2024/02/28 05:30

【藝術文化】馬達加斯加神聖樂器 現身十三行博物館

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
十三行博物館 「南島之音」特展 展出馬達加斯加傳統樂器
2024/02/27 17:37

十三行博物館 「南島之音」特展 展出馬達加斯加傳統樂器
十三行博物館推出台文電子繪本 上網用台語暢遊史前世界
2023/12/14 19:48

十三行博物館推出台文電子繪本 上網用台語暢遊史前世界
新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播