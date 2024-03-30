為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

「新北市多元文化節」板橋435登場 邀民眾做伙來跳舞

「2024新北市多元文化節」今年以「舞島動起來」為主題，邀請民眾透過樂舞來認識多元文化。（記者闕敬倫攝）

「2024新北市多元文化節」今年以「舞島動起來」為主題，邀請民眾透過樂舞來認識多元文化。（記者闕敬倫攝）

2024/03/30 16:51

〔記者闕敬倫／新北報導〕「2024新北市多元文化節」今年以「舞島動起來」為主題，邀請民眾透過樂舞來認識多元文化，系列活動今（30）日在板橋435藝文特區熱鬧展開，持續至4月27日止，活動現場有樂舞演出、美食、體驗及講座等，並有超過30組活動，呈現新北的多元文化。

新北市副市長朱惕之到場跟逛市集的大、小朋友互動，一起體驗復古搖擺舞蹈。朱惕之表示，新北市人口數及縣市移入人口數皆為全國之冠，大家從世界各地來到新北就學、就業、定居，不同的文化背景共同造就新北市豐富的文化樣貌。

他說，今年多元文化節以樂舞為主題，將各島國最富特色的傳統舞蹈，藉由節慶活動呈現在多元族裔共生共享的新北市，連結彼此的生命記憶及情感，無論是本國或他鄉的民眾，都能共同體驗趣味豐富的文化交融之美，串聯多元族群。

新北市文化局局長張䕒育表示，舞蹈衍生於傳統祭典、節慶，新北市多元文化節「舞島動起來」活動有來自印度、緬甸、大溪地及原民等風格鮮明的多元族群樂舞表演，並安排現場大小朋友跟著舞蹈老師，配合輕快的歌舞節奏，擺擺頭、扭扭腰，做伙來跳舞。

張䕒育說，會場周邊安排越南、馬來西亞、原民、臺式等各類美食、生活藝品及文化體驗等市集活動，讓民眾有吃、有玩，體驗豐富又有趣的多元文化活動。

「新北市多元文化節」活動期間為3月30日至4月27日，4月21日將於中和華新街舉辦「緬甸新年浴佛活動」，4月27日會在汐止夢想社區舉辦「印度文化推廣活動」，文化局及所屬藝文館舍也推出多元文化相關活動，如主題書展、小旅行等精彩內容，詳情可至新北市多元文化節活動網站查詢。

「2024新北市多元文化節」系列活動30日在板橋435藝文特區熱鬧展開，持續至4月27日止。（記者闕敬倫攝）

「2024新北市多元文化節」系列活動30日在板橋435藝文特區熱鬧展開，持續至4月27日止。（記者闕敬倫攝）

「2024新北市多元文化節」在板橋435藝文特區展至4月27日止，活動現場有樂舞演出、美食、體驗及講座等，並有超過30組活動。 （記者闕敬倫攝）

「2024新北市多元文化節」在板橋435藝文特區展至4月27日止，活動現場有樂舞演出、美食、體驗及講座等，並有超過30組活動。 （記者闕敬倫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北青少年圖書館 邏輯課程免費上
2024/03/23 05:30

新北青少年圖書館 邏輯課程免費上
音樂、舞蹈為主軸！新北多元文化節3/30起登場 6場小旅行明起報名
2024/03/22 14:59

音樂、舞蹈為主軸！新北多元文化節3/30起登場 6場小旅行明起報名

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
新北環保小局長化身「水質守門員」 動手清除福壽螺、銅錢草
2024/03/17 16:15

新北環保小局長化身「水質守門員」 動手清除福壽螺、銅錢草
印度音樂舞蹈表演、藝術展 新北多元文化節認識濕婆浪漫傳奇
2022/03/27 19:03

印度音樂舞蹈表演、藝術展 新北多元文化節認識濕婆浪漫傳奇
新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播