「新北市多元文化節」板橋435登場 邀民眾做伙來跳舞

「2024新北市多元文化節」今年以「舞島動起來」為主題，邀請民眾透過樂舞來認識多元文化。（記者闕敬倫攝）

2024/03/30 16:51

〔記者闕敬倫／新北報導〕「2024新北市多元文化節」今年以「舞島動起來」為主題，邀請民眾透過樂舞來認識多元文化，系列活動今（30）日在板橋435藝文特區熱鬧展開，持續至4月27日止，活動現場有樂舞演出、美食、體驗及講座等，並有超過30組活動，呈現新北的多元文化。

新北市副市長朱惕之到場跟逛市集的大、小朋友互動，一起體驗復古搖擺舞蹈。朱惕之表示，新北市人口數及縣市移入人口數皆為全國之冠，大家從世界各地來到新北就學、就業、定居，不同的文化背景共同造就新北市豐富的文化樣貌。

他說，今年多元文化節以樂舞為主題，將各島國最富特色的傳統舞蹈，藉由節慶活動呈現在多元族裔共生共享的新北市，連結彼此的生命記憶及情感，無論是本國或他鄉的民眾，都能共同體驗趣味豐富的文化交融之美，串聯多元族群。

新北市文化局局長張䕒育表示，舞蹈衍生於傳統祭典、節慶，新北市多元文化節「舞島動起來」活動有來自印度、緬甸、大溪地及原民等風格鮮明的多元族群樂舞表演，並安排現場大小朋友跟著舞蹈老師，配合輕快的歌舞節奏，擺擺頭、扭扭腰，做伙來跳舞。

張䕒育說，會場周邊安排越南、馬來西亞、原民、臺式等各類美食、生活藝品及文化體驗等市集活動，讓民眾有吃、有玩，體驗豐富又有趣的多元文化活動。

「新北市多元文化節」活動期間為3月30日至4月27日，4月21日將於中和華新街舉辦「緬甸新年浴佛活動」，4月27日會在汐止夢想社區舉辦「印度文化推廣活動」，文化局及所屬藝文館舍也推出多元文化相關活動，如主題書展、小旅行等精彩內容，詳情可至新北市多元文化節活動網站查詢。

「2024新北市多元文化節」系列活動30日在板橋435藝文特區熱鬧展開，持續至4月27日止。（記者闕敬倫攝）

「2024新北市多元文化節」在板橋435藝文特區展至4月27日止，活動現場有樂舞演出、美食、體驗及講座等，並有超過30組活動。 （記者闕敬倫攝）

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