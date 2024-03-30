小衛星兒少免費玩！遠百中山店、追風奇幻島樂園倡導零暴力空間

遠百板橋中山店與追風奇幻島樂園捐贈門票，讓百位新北小衛星計畫兒少在樂園免費暢玩。（記者翁聿煌攝）

2024/03/30 16:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市遠東百貨板橋中山店與追風奇幻島樂園再次合作響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈100張追風奇幻島親子樂園門票，讓新北市「小衛星」計畫兒少暢玩，新北市社會局長李美珍說，希望藉此親子共玩機會，宣導「No Hit Zone」零暴力空間概念，將友善理性家庭相處的概念深入社區。

今年是遠百板橋中山店與追風奇幻島第二度與新北市「好日子愛心大平台」合作，由李美珍代表接受捐贈，與遠百中山店店長許俊明、追風企業董事長宋雲飛及小衛星單位親子一同響應「No Hit Zone」零暴力空間宣導。

李美珍頒發感謝狀說，安全無虞的親子娛樂空間是促進家庭與親子感情的關鍵，感謝遠百中山店與追風企業一同響應新北市的「好日子愛心大平台」，讓新北的小衛星計畫能有多元的服務內容，成為建構新北市兒少安全與身心健全發展的最佳後盾。

李美珍說，新北市目前有173個小衛星據點深入各個社區，支持社區內的家庭，提供課後輔導、親職教育等服務，是預防社區兒少落入風險的最前線，今年以「大人不打小孩、小孩不打大人、大人不打大人、小孩不打小孩」的「No Hit Zone」零暴力空間為小衛星年度宣傳重點，就是希望將理性非暴力的親子相處概念深入社區之中，在兒童節前夕於親子共玩的公益場合倡議，也是給所有兒童一個最棒的兒童節禮物。

新北市社會局呼籲大家一同響應「No Hit Zone」零暴力空間。（記者翁聿煌攝）

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