情侶檔代購私菸販售牟利千萬 警帶緝菸犬上門扣11萬多包

警方查扣各國走私菸品高達10萬9937包及加熱菸6540包，市值逾千萬元。（記者陸運鋒翻攝）

2024/01/29 12:26

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市一對情侶長期在網路群組，代購販售加熱菸及走私菸品，保三總隊接獲檢舉進行蒐證，見時機成熟後持拘票及搜索票，分別在新北市中和區、淡水區倉庫，查扣走私菸品10萬餘包及加熱菸6千餘包，初估不法所得破千萬，詢後將該對情侶依違反「菸酒管理法」移送偵辦。

保三總隊刑事警察大隊今天表示，去年中接獲檢舉後隨即進行調查，於網路巡邏發現范姓男子及呂姓女友，在臉書、抖音、IG、Twitter等社群平台成立菸品代購社團，並販售走私菸品及對人體造成損害的劣菸，由於價格實惠，已成為北台灣網路最大私劣菸銷售通路。

保三總隊調查，范、呂以進口少量合法菸品，再委託他人或是自己過海關時，夾帶大量菸品，以一條1500至2000元搶占菸品市場，逃避高額稅捐，利用超商店到店謊報日本零食、家居小物出貨，且多次變更寄貨超商躲避查緝。

案經警方長期蒐證後，鎖定嫌犯倉庫位於新北市中和區及淡水區，便持搜索票、拘票並出動緝菸犬「樂樂」、「可樂」協助蒐證，查扣各國走私菸品高達10萬9937包及加熱菸6540包，市值逾千萬元，不僅嚴重干擾我國財稅秩序，更查扣數款尼古丁超標會對人體造成損害之劣菸，去年底2嫌雖獲刑事不起訴處分，但後續將面臨6百萬元以下行政裁罰。

保三總隊刑警大隊持搜索票、拘票並出動緝菸犬蒐證，查扣各國走私菸品高達10萬9937包及加熱菸6540包，市值逾千萬元。（記者陸運鋒翻攝）

警方發現嫌犯走私販售中國香菸。（記者陸運鋒翻攝）

保三總隊刑警大隊持搜索票、拘票並出動緝菸犬蒐證，查扣各國走私菸品高達10萬9937包及加熱菸6540包，市值逾千萬元。（記者陸運鋒翻攝）

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