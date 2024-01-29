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罹急性心臟衰竭控超時加班所致 台北客運判賠職災司機407萬

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2024/01/29 11:39

〔記者王定傳／新北報導〕台北客運康姓前司機提訴指，自己罹患「心肌病變併鬱血性心衰竭」與「急性心臟衰竭」，是因長期超時加班所致，且案發前1個月，他加班143小時，總工時319小時，求償543萬餘元，新北地院法官依醫院評估報告書等證據判定，康男疾病是職業因素促發、屬職災，判決台北客運給付職災補償、勞動能力減損等損害賠償共407萬餘元。

年約40多歲的康男是在2017年間進入台北客運擔任司機，但2019年8月間下班後因身體不適送醫急救，經診斷罹患「急性心臟衰竭」，同年10月辦理自願離職，隔年，台大醫院職業疾病評估報告書認定，康男所患疾病正是職業引發，屬職業病。

康男提訴指，他發病前1個月加班時數扣除休息時間達102.5小時，發車班次間的休息時間，還須做車輛檢查、加油、洗車、收銀等工作，非完全休息，應計入上班時間，故，病發前1個月加班時數已達143小時、累計總工時達319小時，且輪班間隔常不足於11小時，甚至最短少於5小時，有超時過勞工作情形，導致罹患職業病，因此求償532萬餘元。

台北客運則主張，康男發病前1月工作時數僅195，當月加班時數15，未違反勞基法，且康男所患疾病是原先罹患高血壓有關，勞動部審議書亦認定康男疾病非屬職業疾病，請法院駁回康男之訴。

法官綜合台大評估報告書、台大醫院回覆意見、康男在另家醫院的定期健檢報告等證據判定，康男疾病與工作負荷、工作時長具有關聯性，與其慢性疾病關聯性甚微，其「心肌病變併鬱血性心臟衰竭」與「急性心臟衰竭」皆屬職業因素促發，同屬職業疾病。

至於勞動部審議書是依參考特約醫師審查意見，但其中1名醫師未詳盡說明判斷理由，另1人不是針對康男8月份住院進行評價，且其意見不如台大評估詳盡，不足以推翻法院認定。

至於台北客運主張康男加班時數未違反勞基法，台北客運就康男患病並無故意或過失；但法官認為，台北客運曾因未給足康男11小時休息時間而被裁罰，且其所提行車班次表是否準確，仍有疑義，不予採信。

法官最後判決台北客運須賠償康男職災醫療費及工資補償外，加上康男經鑑定勞動能力減損55％，因此還須賠償勞動能力減損及非財產上的損害賠償，合計407萬餘元。

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