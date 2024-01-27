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林榮三基金會歲末送暖發紅包 攜手星愛無限協會辦桌助弱勢

社團法人星愛無限協會27日舉辦「星愛無限寒士送暖關懷餐會」，林榮三文化公益基金會也到場分送百封千元紅包，在農曆年前送暖弱勢群體。 （記者闕敬倫攝）

社團法人星愛無限協會27日舉辦「星愛無限寒士送暖關懷餐會」，林榮三文化公益基金會也到場分送百封千元紅包，在農曆年前送暖弱勢群體。 （記者闕敬倫攝）

2024/01/27 15:04

〔記者闕敬倫／新北報導〕社團法人星愛無限協會今（27）日在新北市三重區光興市民活動中心舉辦「星愛無限寒士送暖關懷餐會」，席開30桌宴請街友，林榮三文化公益基金會也到場分送百封千元紅包，在農曆年前歲末送暖，讓弱勢朋友們感受社會各界的溫暖。

林榮三基金會長期關懷弱勢族群，舉辦歲末送暖關懷活動已邁入第8年，時常透過旗下飯店事業體「瓏山林台北中和飯店」同仁走訪送暖，並長期捐暖義助弱勢團體與慈善機構，迄今累計送出近7千個紅包、總額近700萬元。

林榮三基金會暨瓏山林企業《2024新春送暖暨紀念自由時報與相關企業創辦人林榮三先生》活動於今年1月中旬到各地民間公益機構致贈紅包，預計金額可達186萬元。

林榮三基金會除近日至「台北市無家貧弱民眾緊急庇護中心─廣安居」、「台灣救世軍台灣區總部」以及「星愛無限寒士送暖關懷餐會」，向弱勢群提發送千元紅包，下週二三（1月30和31日）也將到「新北家扶中心板橋中心」、「新北市中和區慈心關懷協會」致贈紅包，希望在寒冬之際援助家庭失能的孩子與街友。

瓏山林台北中和飯店、瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店總經理朱少菡表示，身為台灣在地企業的一份子，瓏山林企業一直牢記企業的社會責任，並秉持企業創辦人林榮三先生愛護台灣與回饋社會的精神，自2009年八八水災起，便持續、不定期地發起愛心捐款活動，累計捐款達3億2700萬元，以達成創辦人「讓這片土地上需要幫助的人，有更多前進的力量，願所有的夢想與未來，不因身處弱勢而無法實現」的期盼。

「星愛無限寒士送暖關懷餐會」主辦單位星愛無限協會表示，這次活動是由新北市政府社會局、新北市街友外展服務中心協辦，並由商展昌紙器、林榮三文化公益基金會冠名贊助，是這次活動的關鍵支持者，寒士送暖活動是社會愛心的呼籲，期望透過善循環，讓社會充滿更多愛與溫暖。

星愛無限協會表示，寒士送暖關懷活動是由新北市社會局、新北市街友外展服務中心協辦，商展昌紙器、林榮三文化公益基金會為冠名贊助關鍵支持者。（記者闕敬倫攝）

星愛無限協會表示，寒士送暖關懷活動是由新北市社會局、新北市街友外展服務中心協辦，商展昌紙器、林榮三文化公益基金會為冠名贊助關鍵支持者。（記者闕敬倫攝）

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