黑幫帶少年實習砸店當車手宛如訓練班 新北少年掃黑小隊搗破

新北市在偏差少年殺死楊姓同學後，成立少年掃黑專責隊，刑大、新店分局、少年隊合破竹聯幫和堂齊天會吸收少年實習、當車手，逮獲首惡等10嫌。（記者吳仁捷翻攝）

2024/01/27 15:06

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市不幸遭偏差少年割喉身亡的楊姓少年剛出殯，新北市警察局在少年隊成立掃黑專責小隊，蒐報、掌握黑幫吸收、毒害少年情資，刑大、新店分局聯手，破獲竹聯幫和堂齊天會涉嫌吸收少年入幫，還帶少年到砸店處及擔任詐欺車手實習，宛如黑幫訓練班，警方逮獲齊天會首惡等10嫌，續追其餘犯行。

警方調查，竹聯幫和堂齊天會幹部吸收少年加入幫派，曾於去年11月中旬，教唆成員帶同數名少年小弟，到新北市某網咖砸店，讓少年們在旁觀看、把風，由幫眾動手教學，宛如實習訓練，甚至教唆少年擔任詐欺車手，引誘心智未健全少年誤入歧途。

新北市警局蒐報完成，刑大結合少年警察隊、新店分局共組專案小組，報請台北地方檢察署指揮，今年1月15日兵分多路，一舉搗破齊天會堂口，全數逮獲首惡、幹部、成員共10嫌，查扣3把摺疊刀、1根棍棒、2包K他命2包等證物，為少年掃黑專責小隊立下首功。

據透露，因應新北市某國中驚傳行為偏差學生持刀刺死楊姓同學憾事，新北市警察局長廖訓誠率全國之先，於少年警察隊，成立掃黑專責小隊，專責蒐報、反映黑道幫派吸收招募少年情資，結合刑大、各分局共同溯源打擊幕後幫派，同時貫徹內政部警政署「掃蕩與關懷並重」策略，與各級學校、少年輔導委員會加強聯繫合作，發掘疑似加入幫派少年並即時列入關懷輔導，共同建構防護網防制未成年遭幫派吸收。

新北市警局少年隊掃黑專責小隊為避免少年遭黑道幫派吸收淪為詐欺車手或幫派打手，加強蒐報轄內黑道幫派涉入校園活動，及吸收、招募未成年從事不法活動情資，並與刑事警察大隊強化橫向聯繫，由刑警大隊整合少年隊及轄區分局共同將吸收、招募未成年入幫之幕後幫派列為打擊目標，積極掌握具體犯罪事證，掃盪幕後幫派首惡。

另一方面，少年掃黑專責小隊亦針對過往治平案件、聚眾滋事案件涉案少年，分析往來對象，並清查參加幫派公開活動、出入幫派據點少年，逐一實施關懷訪視，藉由發掘常與幫派分子交往之潛在偏行少年，並即時轉介市政府教育局及少年輔導委員會啟動關懷輔導機制，以發揮預防功能導正偏差行為，避免少年誤入歧途。

廖訓誠表示，警方全力遏阻黑道幫派進入校園，持續加強蒐報幫派吸收少年相關不法事證，朝治平檢肅專案偵辦，針對教唆少年參加幫派公開活動幕後動員者加強追緝，除依少年事件處理法第85條加重其刑2分之1規定移送外，另依兒童及少年福利與權益保障法第97條函請社會局重罰。

新北市警局呼籲，針對吸收少年加入幫派之行為，將貫徹組織犯罪防制條例「成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織，而犯相關罪者，加重其刑至2分之1」規定，建請院檢從重量刑，以消滅幫派利用少年犯罪歪風，提供新北市少年身心健全成長環境。

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