自拍影片成鐵證！趁女友服藥性侵 渣男下場曝光

邱姓男子利用女友服藥後無意識之際，性侵得逞並拍性愛影片。高等法院（圖）依乘機性交等罪判他3年4月。（記者楊國文攝）

2024/01/26 21:14

〔記者楊國文／台北報導〕新北市邱姓男子，被控利用剛交往的女友服用抗憂鬱藥和安眠藥後熟睡之際，將她脫光衣物，加以性侵，並拍攝性愛影片及她的全裸照。不久，女友無意間在邱男手機發現2人性愛影片，和他大吵一架，立即刪去該不雅影片後，對他提告。高等法院審理後，依乘機性交等罪判邱男3年4月徒刑，可上訴。

判決指出，邱男與女友小涵（化名）於2020年9月間開始交往，交往過程中，知悉小涵因罹患憂鬱症，長期到精神科診所就診，必須服用安眠藥及抗憂鬱症藥物幫助入眠，同年10月下旬某一天晚上，小涵到他位於新北市公寓的住處借住過夜，邱男不懷好意，認為有機可乘。

邱男在確認小涵服用安眠藥及抗憂鬱症藥物後已熟睡無意識之際，到她借宿的房間內，不動聲色脫去她的衣物，性侵得逞，並以手機攝錄2人性愛影片及她全裸照，小涵果然對被邱男性侵一事渾然不知。

同年11月初，小涵到邱男住處借用其手機時，無意間在手機的檔案夾內發現邱男和一名女子性愛影片，該名女子竟閉著眼睛且毫無意識。小涵好奇，仔細一看，意然是自己，質問邱男，雙方大吵一架，小涵氣得將該性愛影片和其裸照影片全部刪除，赴警局對邱男提告。

邱男坦承和小涵性交，但否認被控利用她無意識狀況之際乘機性交或涉偷拍妨害秘密的犯行，辯稱兩人當時是男女朋友關係，而且當時小涵應該是半睡半醒狀況，並非無意識狀況。

不過，小涵指控，因服用憂鬱症和安眠藥熟睡，才不知道被邱男性侵和拍攝性愛影片，絕未同意和邱男性交。

高等法院認定邱男利用小涵服用藥物致昏睡而不能抗拒之際，加以性侵，並拍攝性愛影片，依乘機性交、妨害秘密等罪判決3年4月徒刑，可上訴。

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