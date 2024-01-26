950格汽機車位！新北高工地下停車場啟用 1/29起免費停1個月

侯友宜聽取交通局簡報。（記者董冠怡攝）

2024/01/26 12:57

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市土城區發展快速，越來越多人口移入，海山捷運站周邊車位不足，不時可見機車與機車「擠燒（擠在一起）」或是「在夾縫中求生存」。市長侯友宜今天視察鄰近海山站2號出口、全新完工的新北高工地下停車場，並宣布1月29日（下週一）起試營運，民眾可免費停車1個月，紓解停車需求也鼓勵捷運轉乘，春節期間可多加利用。

侯友宜表示，海山站周邊有大量機車臨停轉乘需求，而且附近多為老舊社區，停車空間有限，交通局爭取前瞻補助1億6615萬元，加上市府停管基金4億1603萬元，委託新建工程處配合學校運動場改建計畫，闢建地下3層停車場。此外，新北市這段期間以來，興建98座公、私有停車場，汽機車可容納1萬8千餘輛，未來仍會持續蓋下去，希望能降低交通衝擊，同時提醒民眾可多搭乘大眾運輸，讓環境更友好。

市府交通局長鍾鳴時表示，新北高工地下停車場共有733格機車位、217格汽車位，其中包含電動汽機車位及充電設施，節能減碳，並設智慧化引導、辨識與停管系統、全自動繳費機及多元繳費系統，便捷用路人出入，預計3月1日起正式營運，汽車臨停每小時30元、月票3500元；機車臨停每次20元、月票300元，停車場月票登記與抽籤作業可上交通局網站查詢。

新北市政府新建工程處處長王益翔說，此案2020年招標、2021年6月開工、去年底完工，過程正好遇到疫情期間、物價高漲、工人難找，與廠商通力合作，好不容易才完成。

市府教育局長張明文指出，配合停車場工程計畫，1樓也新建3座有頂蓋的風雨球場和1.5座戶外空間球場，提升校園運動設施設備品質，建置優質教學環境及良好運動空間。

土城區長周晉平提到，海山站每天約有4萬人次旅客，停車不易可能影響交通動線，民眾、警方、公所三方都不樂見，感謝校方提供空間造福地方，同時強調土城人口日漸增加，事先規劃交通建設，之後才不用急就章。

新北高工地下停車場出入口。（記者董冠怡攝）

停車場有733格機車位。（記者董冠怡攝）

停車場設有217格汽車位。（記者董冠怡攝）

海山站周邊停滿摩托車。（記者董冠怡攝）

停車場外觀。（記者董冠怡攝）

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