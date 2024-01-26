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「國道玩命狂飆402公里」影片造假！唬爛男子到案送辦

林姓飆仔號稱在國道飆出402公里高速，嗆聲紅斑馬不在超好飆，國道六隊查獲林嫌到案，以公共危險送辦，祭出最高3萬6千元罰鍰及吊牌處分。（記者吳仁捷翻攝）

林姓飆仔號稱在國道飆出402公里高速，嗆聲紅斑馬不在超好飆，國道六隊查獲林嫌到案，以公共危險送辦，祭出最高3萬6千元罰鍰及吊牌處分。（記者吳仁捷翻攝）

2024/01/26 12:52

〔記者吳仁捷、周敏鴻／綜合報導〕一名林姓飆仔發布「國道玩命飆速402公里」影片炫耀，還囂張嗆聲「沒有紅斑馬（國道警車）」，對此國道六隊表示，此為散布不實影片賺取點擊率，內容與實際情況完全不符。

近日網路流傳一則影片，1輛NISSAN GTR以時速402公里的驚人速度，行駛在國道3號桃園市龍潭區高原路段。

國道六隊樹林分隊調查，此影片為31歲林嫌於2023年3月拍攝，地點位於國3高原路段，當時林嫌時速約160公里，並無飆速402公里的情形，但林嫌為求點閱率，以軟體後製不實超高速影片，上傳個人臉書及IG，他人又轉傳至其他社群網站，本案訊後依刑法第153條煽惑他人犯罪或違背法令罪嫌，移送管轄地檢署偵辦。

警方表示，超高速行駛嚴重危害自身及其他用路人行車安全，違反道路交通管理處罰條例第43條規定，最高可處以3萬6千元以下罰鍰並吊扣牌照6個月。

另有關飆速、競駛、逼車等危險駕駛行為，將涉嫌刑法第185條公共危險罪；第六大隊呼籲，請勿在網路散播不實影片煽惑他人犯罪或違背法令，並請用路人駕車應遵守交通法規，以維護行車安全，切勿挑戰警察執法決心。

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