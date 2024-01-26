「阿光又是你！」竊嫌買鹹酥雞也要偷騎車 有車主被偷5次仍不知

慣竊阿光偷騎10餘次機車，只為代步，被湖山所長李明川逮個正著送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2024/01/26 13:21

〔記者吳仁捷／新北報導〕「順風阿光，又是你！」新北市鶯歌區林姓偷車賊專挑老舊款機車下手，以自備萬用鑰匙或趁民眾將鑰匙藏在機車，竊取代步，每次騎乘的時間不長，騎完將車停回原地，阿光騎車時，被三峽警分局湖山派出所所長李明川逮個正著。

警方調查，其中一名被害車主機車遭偷騎5次渾然不知；警方統計去年底到今年初，阿光就犯下超過10起機車竊盜案，跟一般偷車竊賊不同的是，他偷車並非為了銷贓，只為偷懶方便代步騎「順風車」，連買份鹹酥雞也要偷車，讓員警也搖頭。

警方調查，1月19日深夜11時許，55歲林姓慣竊阿光從鶯歌行政路偷竊被害人停在停車格的機車，騎著車打算到三峽找朋友喝酒，適逢三峽員警執行擴大臨檢勤務，大批警力在復興路45號前設置路檢點，林竊剛偷車騎10分鐘，當場被湖山所所長李明川攔下檢查。

「阿光！又是你！這台車又是跟誰借的？」林竊當場喊冤說：「我跟阿敏借的啦！真的不是偷的！」儘管員警曉以大義，但他始終堅稱機車是向朋友借的，但經驗老道的所長李明川一看機車鑰匙插入鑰匙孔的樣子，立即識破他的謊言，原來這名慣竊平常都是用自備的鑰匙，專挑舊款的機車，將鑰匙插入鑰匙孔轉動，一旦被他試轉成功，機車就輕而易舉發動騎走。

李明川說，一般舊款機車原廠配備的鑰匙插入鑰匙孔應該都是插到底密合，但這名慣竊自備鑰匙因為屬於長條形，因此只插入鑰匙前端，後面一大截露在外面，加上他利用強行轉動來發動機車，因此很容易辨別車鑰匙根本不屬於這台機車的，而一旁逮過他的鶯歌所所長鄧博元也對他好言相勸，原來光是去年，這名林姓慣竊就在鶯歌地區利用這樣的方式，竊取被害人的機車高達10次以上。

林嫌偷竊機車為68歲曹婦所有，曹婦稱機車都是女兒在使用，但13日上班將車停在行政路上的停車格，下班返家就發現車被偷了，因為忙著工作，一直都還沒報案，直到員警上門通知，才知道逮到偷車賊，林姓慣竊也坦承，從13日開始偷這輛車，每次偷騎1到2小時就放回原處，直到第五次就是當天晚間偷騎後才被員警逮到。

慣竊阿光偷騎10餘次機車，只為代步，被湖山所長李明川逮個正著送辦。（記者吳仁捷翻攝）

慣竊阿光偷騎10餘次機車，只為代步，被湖山所長李明川逮個正著送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警三峽分局逮獲林姓慣竊阿光，查獲他偷騎10餘次機車，只為代步。（記者吳仁捷翻攝）

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