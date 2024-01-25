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年前送暖！台灣好樣協會捐250組年菜給新莊弱勢

台灣好樣社會關懷協會理事許翠華（左2）和理事長張方寧（左3）致贈年菜給家戶。（新北市社會局提供）

台灣好樣社會關懷協會理事許翠華（左2）和理事長張方寧（左3）致贈年菜給家戶。（新北市社會局提供）

2024/01/25 18:45

〔記者董冠怡／新北報導〕社團法人台灣好樣社會關懷協會響應新北市好日子愛心大平台，今天在新莊社福中心捐贈250組年菜給弱勢家戶。協會理事長張方寧說，年關將屆，她與理事許翠華走訪年菜供應市場，選出蟲草干貝雞湯、櫻花蝦米糕、筍絲元蹄及紅燒獅子頭4道佳餚，希望讓家戶都能有個豐盛溫馨的年夜飯。

代表受贈的市府社會局主任秘書黃逢明表示，協會自2022年成立以來便與新北市合作，曾募集捐贈2輛社福專車，去年首次捐贈年菜，今年再度捐贈，每份市值1200元、總額30萬元。

新莊社福中心督導高涓涓提到，1名張小姐離婚後獨自照顧年僅4歲與2歲的女兒，社工協助申請弱勢兒少生活補助，並媒合企業善款，也輔導租賃土城社宅，感謝協會致贈年菜給像她這樣弱勢的家戶。

張方寧認為，近年來受到疫情衝擊及物價上漲影響，弱勢家庭處境更加辛苦，希望協會的一點心意，能夠讓弱勢家庭感受到除夕圍爐的氣氛和社會關懷的溫暖。

台灣好樣社會關懷協會以關懷社會弱勢、協助偏鄉教育、推廣文化藝術為宗旨，提供書籍、學童營養午餐補助，以及結合網路平台協助銷售農產品，幫助在地小農與偏鄉弱勢。

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