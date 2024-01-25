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侯友宜視察重陽橋機車上橋專用引道工程 預計2月竣工紓解塞車

「三重區環河北路二段往台北市方向增設機車道工程」持續趕工，新北市長侯友宜25日視察工程進度。新北市工務局指出，預計2月竣工。（記者闕敬倫攝）

「三重區環河北路二段往台北市方向增設機車道工程」持續趕工，新北市長侯友宜25日視察工程進度。新北市工務局指出，預計2月竣工。（記者闕敬倫攝）

2024/01/25 16:51

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市政府「三重區環河北路二段往台北市方向增設機車道工程」持續趕工，新北市長侯友宜今（25）日到重陽大橋旁高灘地視察工程進度。新北市政府工務局指出，近日已完成河川區域內橋梁吊裝，僅剩「隔音牆安裝」與「橋梁上附屬設施工項」等工作，預計2月竣工。

新北市政府工務局局長祝惠美表示，「三重區環河北路二段往台北市方向增設機車道工程」自2022年6月起展開，可藉由分流的方式，降低自強路口汽、機車車流交織的問題，經評估可移轉自強路匝道約3成的機車數量，紓緩自強路與仁義街口的機車量。

侯友宜表示，重陽大橋為連接新北市三重區與台北市士林區的重要聯絡橋梁，三重地區民眾騎機車前往重陽橋，只能從自強路匝道上橋，導致自強路、仁義街口經常塞車，「環河北路二段增設機車專用引道工程」目前進度已經超前，今年3月份就可以紓解三重往台北的塞車情形。

新北市政府新建工程處處長王益翔說明，市府在環河北路二段增設重陽橋機車上橋專用引道，工程經費約2.1億元，長度500公尺，車道淨寬2.5公尺，工程位於環河北路2段旁鄰近既有蘆洲堤防，新設引道銜接既有的重陽大橋主橋，去年防汛期前已完成河川區域內橋梁吊裝，目前正在進行工程最後一哩路「隔音牆安裝」與「橋梁上附屬設施工項」等收尾工作，預計今年2月完工。

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