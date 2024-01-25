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新北爆公托男嬰窒息、消防員涉圖利業者 侯友宜：靜待司法調查

新北市長侯友宜25日受訪，針對新北消防員涉勾結殯葬業者案、公托男嬰窒息案表示，查有屬實該嚴辦就嚴辦，相關案件靜待司法調查，新北市府會強化監督、管理，全力拚發展。（記者闕敬倫攝）

新北市長侯友宜25日受訪，針對新北消防員涉勾結殯葬業者案、公托男嬰窒息案表示，查有屬實該嚴辦就嚴辦，相關案件靜待司法調查，新北市府會強化監督、管理，全力拚發展。（記者闕敬倫攝）

2024/01/25 16:31

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市長侯友宜今（25）日視察「三重區環河北路二段往台北市方向增設機車道工程」，會後受訪被問及新北消防員涉勾結殯葬業者案、公托男嬰窒息案以及2026接班人等問題。侯友宜指出，查有屬實該嚴辦就嚴辦，相關案件靜待司法調查，新北市府會強化監督、管理，全力拚發展。

媒體提問，新北市消防局第二救災救護大隊今傳出消防員勾結葬儀業者，被廉政署帶回調查，是否有掌握相關情資？侯友宜表示，公務人員一定不可以有任何非法圖利業者，若查有案件屬實，該嚴辦就嚴辦。

至於新莊區某公共托嬰中心22日發生收托的11個月大男嬰被口罩悶死窒息身亡，市府要如何加強審查機制？侯友宜說，面對公托中心發生孩子因窒息而死的事件，詳細原因靜待司法調查中，對家屬致上非常的痛心和遺憾。

侯友宜強調，新北市社會局將不斷地強化監督、管理，盼能讓托嬰中心做到安全無虞，尤其戴口罩的事件，新北市府都跟衛生福利部疾病管制署同步，面對相關的事宜，會請主管單位社會局與托育業者共同省思，思考如何將相關事情做得更好，以完全確保孩子們在托嬰中心的安全。

針對2026年新北市長有無考慮接班人的問題，侯友宜強調，現在只有一個心願，全力拚新北市的發展。

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