新北公托男嬰命案 民進黨：衛福部去年5月就解除口罩令
〔記者許倬勛／新北報導〕新北市新莊區某公共托嬰中心22日發生收托的11個月大男嬰，疑似被口罩悶死悲劇；新北市議會民進黨團質疑，衛福部早在去年五月就發函通知各縣市解除托嬰中心口罩令，市府社會局稱「從未恢復托嬰中心口罩令」，為何該公托中心陽奉陰違？此外，新生兒母親都會拿到的「寶寶手冊」（兒童健康手冊）中就明載嬰兒不該趴睡、應仰睡，難道托嬰中心沒有相同觀念嗎？呼籲市府及早公布行政調查結果，還原事件真相、還給家長公道。
新北市民進黨黨團總召鄭宇恩指出，新北市的公共托育政策一度被譽為全國領頭羊，家外托育率高達42％，明顯高於全國平均水平。原本希望減輕家長的負擔，近一半的家長選擇公私立托育。然而，新北市近年來發生的幼童相關案件卻層出不窮，如樹林區公托虐童案、板橋私立托嬰中心悶死女嬰庭庭案等，凸顯了市府在托育督導上的不足，亟需深刻檢討與改進。
「托嬰中心的安全指引中，有明確指示嬰兒在床上一定要穿戴口罩、趴睡嗎？」鄭宇恩質疑，只要是新生兒母親，都會收到衛福部的寶寶手冊，手冊中明確提到，嬰兒在床上不可遮住口鼻，必須仰睡不能趴睡，一般民眾都知道的衛教知識，不解專業的托嬰中心怎會不清楚，期盼市府能以這次事件為警訊，確實提升對公共托育的督導與安全標準，確保每位幼兒都能在安全、健康的環境中成長。
議員張維倩表示，早在去年5月，衛福部即發函給各縣市政府解除嬰幼兒口罩令，這起悲劇發生後，許多小兒科醫師也紛紛表達看法，表示二歲半以下的嬰幼兒配戴口罩的作用不大，保持適當距離即可，但社會局管轄的托嬰中心卻未照指引執行，究竟是衛教知識不足抑或是陽奉陰違，市府應給予社會大眾和家長們一個交代。
議員張嘉玲抨擊市府螺絲鬆滿地，市長侯友宜稱要「加倍奉還」，但是既不進議會報告，又放任校園安全失靈、公托中心一再出狀況，呼籲侯友宜不要再漠視這些問題，「否則市民會用『另種方式』來否定你」。