新北公托男嬰命案 民進黨：衛福部去年5月就解除口罩令

新北市議會民進黨團質疑新北市府早在去年就收到衛福部的解除口罩令卻未如實執行。（記者許倬勛攝）

2024/01/25 16:31

〔記者許倬勛／新北報導〕新北市新莊區某公共托嬰中心22日發生收托的11個月大男嬰，疑似被口罩悶死悲劇；新北市議會民進黨團質疑，衛福部早在去年五月就發函通知各縣市解除托嬰中心口罩令，市府社會局稱「從未恢復托嬰中心口罩令」，為何該公托中心陽奉陰違？此外，新生兒母親都會拿到的「寶寶手冊」（兒童健康手冊）中就明載嬰兒不該趴睡、應仰睡，難道托嬰中心沒有相同觀念嗎？呼籲市府及早公布行政調查結果，還原事件真相、還給家長公道。

新北市民進黨黨團總召鄭宇恩指出，新北市的公共托育政策一度被譽為全國領頭羊，家外托育率高達42％，明顯高於全國平均水平。原本希望減輕家長的負擔，近一半的家長選擇公私立托育。然而，新北市近年來發生的幼童相關案件卻層出不窮，如樹林區公托虐童案、板橋私立托嬰中心悶死女嬰庭庭案等，凸顯了市府在托育督導上的不足，亟需深刻檢討與改進。

「托嬰中心的安全指引中，有明確指示嬰兒在床上一定要穿戴口罩、趴睡嗎？」鄭宇恩質疑，只要是新生兒母親，都會收到衛福部的寶寶手冊，手冊中明確提到，嬰兒在床上不可遮住口鼻，必須仰睡不能趴睡，一般民眾都知道的衛教知識，不解專業的托嬰中心怎會不清楚，期盼市府能以這次事件為警訊，確實提升對公共托育的督導與安全標準，確保每位幼兒都能在安全、健康的環境中成長。

議員張維倩表示，早在去年5月，衛福部即發函給各縣市政府解除嬰幼兒口罩令，這起悲劇發生後，許多小兒科醫師也紛紛表達看法，表示二歲半以下的嬰幼兒配戴口罩的作用不大，保持適當距離即可，但社會局管轄的托嬰中心卻未照指引執行，究竟是衛教知識不足抑或是陽奉陰違，市府應給予社會大眾和家長們一個交代。

議員張嘉玲抨擊市府螺絲鬆滿地，市長侯友宜稱要「加倍奉還」，但是既不進議會報告，又放任校園安全失靈、公托中心一再出狀況，呼籲侯友宜不要再漠視這些問題，「否則市民會用『另種方式』來否定你」。

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