詐領絕育補助等款項537萬 台灣照生會執行長判刑3年半

「台灣照顧生命協會」執行長董冠富。（資料照）

2024/01/25 16:25

〔記者王定傳／新北報導〕台灣照顧生命協會執行長董冠富、台北市照顧生命協會理事長洪美蘭及台灣照生會新竹分會長李盈潔，詐領2018、2019年新北市政府絕育補助款及TNVR採購案契約款，合計537萬餘元；新北地院依3人以上共同詐欺取財等罪，判處董冠富3年6月徒刑、洪女2年2月、李女1年6月，李女認罪有悔意，宣告緩刑4年，但要提供240小時義務勞務。

檢方調查，新北市政府動物保護防疫處為提升新北市流浪犬貓絕育成效，2016年起到2019年實施「新北市補助民間團體辦理流浪犬貓絕育計畫」，2018到2019年辦理「新北市政府流浪動物TNVR工作計畫開口契約」採購案（Trap誘捕、Neuter絕育、Vaccunation疫苗施打、Return回置，下稱TNVR採購案）。

檢方調查，董男等3人透過Photoshop修圖軟體，變造不實流浪犬貓手術照，佯裝替多隻犬貓進行絕育手術，製作不實絕育補助證明書，以新北照生會名義，向新北市動保處申領公犬貓每隻1000元、母犬貓每隻2000元的絕育補助款，在2018年間詐領157件，所得28萬餘元；董、李2人另於2019年間，以相同手法詐領757件，得手148萬餘元。

檢方調查，董男等人又以台北照生會名義，得標承攬2018年、2019年新北市政府動保處TNVR採購案，又拿造假的流浪犬貓手術照，製作不實的TNVR工作日誌，甚至盜蓋獸醫師印章，詐領契約款，總計1503件詐得360萬餘元。

動保處一名職員發現照片有問題，向政風室報告，全案才曝光。由於本案照片量龐大，動保處還動員人力，以「肉眼」一一比對，抓出造假照片。

審理時，李盈潔認罪，董冠富、洪美蘭否認犯行，合議庭不採信，斥責3人所為造成國家財政秩序紊亂，排擠其他從事流浪動物絕育單位獲得補助機會，情節非輕，判處3人1年6月到3年6月不等徒刑，另考量李女犯後坦承犯行，有反省悔悟之心，宣告緩刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法