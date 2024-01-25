做好心理準備！ 春節7天連假 新北地區將迎4波車潮

交通部公路局北區養護工程分局交控中心主任巫清煒表示，新北地區預估7天連假會有4波車潮。（記者董冠怡攝）

2024/01/25 14:34

〔記者董冠怡／新北報導〕再過兩週便迎來農曆春節，屆時將出現大批返鄉、出遊人潮。交通部公路局北區養護工程分局交控中心主任巫清煒今天說明，新北地區預估7天連假會有4波車潮，國道、省道易壅塞路段，用路人可改走替代路線，出門前記得先透過高公局路況專線1968及APP等方式查詢，或是改搭大眾運輸，可享國道客運票價及轉乘優惠。

巫清煒指出，根據近3年春節期間北部地區交通特性分析，首波車潮落在2月8日（小年夜）至9日（除夕）南下返鄉圍爐，台64、65、66快速公路銜接國道路段及台61西濱南下（台15線70K鳳鼻至76K竹市延平路）；第2波為2月10日（初一），全日車流無方向性，省道周邊廟宇、觀光風景區道路車皆多，例如台2乙淡水清水巖、台61林口竹林山觀音寺、台64中和烘爐地南山福德宮、台2線淡水至北海岸與台9甲線烏來均為易塞處。

第3波是2月11日（初二）回娘家至12日（初三）走春出遊，巫清煒說，長程車潮將於各郊區；短程出遊則估初三上午起至13日（初四）中午湧現；第4波已屆連假尾聲，準備收假，預計初四下午至14日（初五），台61北上香山路段及各銜接國道的周邊要道將迎來車潮。

巫清煒建議，出門之前可先大致確認路況，包括公路局用路人服務中心免付費專線0800-231-035、高公局路況專線1968、警廣通報路況專線0800-000-123，收聽頻率為FM104.9、FM94.3，或是下載「高速公路1968」APP、查詢網路電子地圖等多元管道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法