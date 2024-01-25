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新北割喉案受害學生告別式 父哽咽自責：教你明辨是非是否做錯了？

楊生的親友與同學在告別式結束後，聚集於會場外，在吉時將手中的氣球放出，將思念與祝福傳達給在天上的楊生。（記者黃子暘攝）

楊生的親友與同學在告別式結束後，聚集於會場外，在吉時將手中的氣球放出，將思念與祝福傳達給在天上的楊生。（記者黃子暘攝）

2024/01/25 14:32

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市校園割喉案受害者楊姓學生的家人、親友今（25）日為他舉行告別式。楊生父親在告別式上唸出追思文，表示他以兒子的貼心、責任感與正義感為榮，他常跟兒子說，做人必須明辨是非對錯，卻「造成你因此而命喪黃泉，有時我都會懷疑，我究竟是否做錯了？」楊父唸及此處，一度哽咽，但仍強忍悲痛，將對愛子的思念完整訴說。

楊父指出，兒子自幼未對他有任何反駁、忤逆，也會幫忙做家事、照顧姐姐，非常孝順又善解人意，無奈上蒼讓兒子遭受如此劫難，非常心疼，在他心中，楊生是唯一也是最棒的兒子，「如果你還要下凡塵歷練，希望來世我們還能再續今世短暫的父子之情。」

楊父說，同學都認為楊生是個見義勇為、樂於助人，更是肯耐心的為同學解惑的好同學，在師長眼中是有禮貌、乖巧貼心、有責任感學習認真的好學生，他打從心底以兒子為榮，很懷念每天載他上下課時的父子聊天，「但是從今往後卻沒辦法再聽你跟我說話了。」

楊父哽咽表示，他常跟孩子說，成績是一時，態度才會伴他一生，「我之前常跟你説我們做人必須明辨是非對錯，造成你因此而命喪黃泉，有時我都會懷疑，我究竟是否做錯了？」他對此自責不已，但事已至此，追悔無用，他會持續秉持理念走下去，為孩子討回公道，「畢竟這是我教給你的，後面的路我也會一如既往，始終如一」。

「如今你來到這世間的使命已圓滿達成」，楊父說，希望孩子到另一個國度，成為真正無憂無慮的小天使、小神仙，「感謝你來到凡間來報恩，讓我享受這15年快樂的時光」，如果哪天回來，記得來跟他說說話，他會堅強走下去，照顧好媽媽和姐姐，請兒子不用掛心。

儀式結束後，楊生的親友與同學聚集會場外，在吉時將手中的氣球放出，把思念與祝福送給在天上的楊生。

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