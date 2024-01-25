逆轉！ 新北聯醫前院長沈希哲涉收賄洩底價判10年 更審改判無罪

新北聯醫前院長沈希哲涉收賄洩底價，一、二審均被判刑10年4月，高院更一審今將沈改判無罪。（資料照）

2024/01/25 14:06

〔記者楊國文／台北報導〕新北市立聯合醫院前院長沈希哲，與放射科主任畢家俊，被控各向廠商收賄10萬元、215萬元，洩漏醫院採購標案底價，一、二審均依違背職務收賄罪，重判沈希哲10年4月，經最高法院撤銷發回，高等院更一審認為除了廠商朱氏兄弟偵查中一度為不利沈的指述外，並無其他不法證據，且朱2人指述有瑕疵，今改判沈無罪，全案可上訴。

其他被告方面，更一審審酌畢家俊已自白犯罪，且已經繳回全部賄款，符合貪污治罪條例的減刑規定，另也符合速審法的減刑規定，其涉犯貪污兩罪各判刑4年、褫奪公權3年，及判刑2年6月、褫奪公權2年。

至於朱氏兄弟部份，更一審亦考量朱仁武、朱旋武2人均認罪，依貪污治罪條例的交付賄賂罪，分別判刑4月、5月，另均涉犯以詐術使開標發生不正確結果罪，各判刑2月、3月，可易科罰金。

判決指出，台北縣立醫院（改制為新北市立聯合醫院）於2010年辦理「多功能高頻式X光機」、「體檢數位X光機升級」採購案，愛格發公司人員朱仁武、朱旋武兄弟，為了取得標案，行賄沈希哲10萬元，換取沈洩漏標案底價，並順利搶下採購案。

偉信公司林姓員工（2012年死亡，免訴），也與朱氏兄弟聯手在2008年「租賃64切電腦斷層掃描」、隔年「數位乳房X光兩用影像讀取機」、「數位化胸部攝影台及影像儲存分析工作站」採購案，共同行賄畢家俊180萬、32萬元；另，林姓員工還在2008、09年的2件採購標案中，行賄畢家俊1萬元、2萬元。

新北地院審理後，依違背職務收賄罪，判沈希哲10年4月、畢家俊8年4月，朱氏兄弟因自白犯行，轉為汙點證人，依行賄罪判朱仁武10月徒刑，另有2月可易科罰金，朱旋武判刑10月，偉信公司罰金12萬元；上訴後，高院維持沈10年4月、畢家俊改為7年。上訴後，最高法院撤銷發回更一審審理。

高等院更一審改判沈希哲無罪理由指出，除了廠商朱氏兄弟偵查中一度為不利沈的指述外，並無其他不法證據，且朱2人指述有瑕疵，而公司得標前的減價過程，亦不符事先得知底價的常情，無證據可以認定沈希哲涉洩漏底價，且朱旋武、朱仁武2人所稱交付現金10萬元，是否為沈希哲職務上行為或違背職務行為的「對價」，仍有疑問，因此判沈無罪。

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