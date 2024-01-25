遺愛人間！新北11月大男嬰疑遭「濕口罩」悶死 家屬同意捐心臟

林彥汝表示，孩子的父母同意器捐孩子的心臟遺愛人間，夫妻倆在悲痛中決定讓他們的案例公開，希望藉此提醒大眾注意小小孩被口罩悶住的風險，同時也要托育業者全面的檢討。（圖擷自林彥汝臉書粉專）

2024/01/25 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊區某公共托嬰中心收托1名11個月大男嬰22日疑似被淚濕的口罩悶死，最早揭露此案的華視主播林彥汝昨天（24日）晚上表示，孩子的父母已同意器官捐贈，讓孩子的心臟遺愛人間，夫妻倆在悲痛中決定讓他們的案例公開，希望藉此提醒大眾注意小小孩被口罩悶住的風險，同時也要托育業者全面的檢討。

林彥汝於臉書粉專發文提及，男嬰的爸爸、媽媽是很平凡善良的人。她昨晚趕到醫院看見孩子的媽媽哭腫的雙眼充滿無助，小小脆弱的身體已經承受許多搶救的措施，孩子的爸爸只能求神拜佛跪求奇蹟，但終究沒撐過來，醫生判定腦死，善良的他們，同意捐出男嬰的心臟遺愛人間，「所幸全台沒有這麼小的患者需要心臟」。

林彥汝透露，夫妻倆求子8、9年好不容易懷上孩子，男嬰的媽媽已是高齡產婦，還打了許多針，冒著身體風險生下孩子，男嬰長的白胖可愛健康也很乖，是個米其林寶寶。前晚2人緊緊擁抱著孩子告別，媽媽說她已想好要請育嬰假來陪伴孩子，一家人對未來有美好的規劃，雖然孩子再也聽不到，爸爸也抱著男嬰，玩著生前最愛的遊戲，床邊擺滿他最愛的玩具，充滿被愛的離開。

林彥汝坦言，他們夫妻倆在悲痛中決定讓他們的案例公開，讓大眾注意小小孩被口罩悶住的風險、也要托育業者全面的檢討，「我佩服他們的堅強，這樣撕心裂肺的傷痛是一輩子」，他們想為孩子做更多，「盼大家記住這個事件，別讓他又成為一個沉默的嬰幼兒死亡案例」。

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