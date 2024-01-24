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特殊選才陸續放榜 新北市67人錄取國立大學

具有數學長才的吳春辰（右）去年獲得新北市優秀青年獎，與導師合影留念。（新北市教育局提供）

具有數學長才的吳春辰（右）去年獲得新北市優秀青年獎，與導師合影留念。（新北市教育局提供）

2024/01/24 19:07

〔記者黃子暘／新北報導〕113學年度特殊選才陸續放榜，新北市高中學生報名276人，錄取124位，其中67位錄取國立大學。其中，光仁高中學生吳春辰以數學長才，同時錄取國立台灣師範大學數學系及國立中央大學數學系；瑞芳高工測繪科學生黃奕儒憑藉本科系的優異表現，錄取國立海洋大學河海工程系。

另外，石碇高中有7位學生透過特殊選才錄取國立大學，黃昱文、胡庭瑄分別錄取國立台灣大學動物科學技術學系及心理學系；校長許欣霖表示，石碇高中雖是偏遠學校，但積極發展特色校本課程，讓學生在大學多元入學管道中佔有優勢，盼學生升學後持續在喜歡的領域中發光發熱。

教育局介紹，光仁高中吳春辰在國中階段就展現數學天分，曾在國中數學科展獲得新北市佳作佳績，升上高中後，更是奪得全國奧林匹克數學個人獎銀牌等獎；他在資訊技能方面也表現突出，擁有大學程式設計先修檢測觀念四級、實作三級佳績，也獲高中模範生代表及新北市優秀青年獎，品學兼優，足為楷模。

教育局指出，黃奕儒曾獲全國工科技藝競賽測量職種榮獲金手獎第一名、國際抗震盃邀請賽獲耐震獎等佳績，也參與學校舉辦的無人船水深測量、戶外教育全景相機數位導覽等專業活動，累積學習歷程與特殊表現，加上老師專業指導，在特殊選才中脫穎而出。

教育局長張明文表示，新北市推動創新教育加速器、在地就學大聯盟，支持學校進行跨國、跨校、跨學制及跨領域創新教育，強化社區高國中教學資源共享，並向上與大學合作，讓學生提前銜接大學課程；市府也與大學簽署合作備忘錄，並建置數位化教學資源，提供新北學子國內外大學多元修課機會，促使更多優秀學子在地就學，適性揚才。

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