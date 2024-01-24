割頸案受害生明告別式 父追思文慟訴：自幼教他做人要堂堂正正

割頸案受害學生告別式明天在板橋殯儀館舉行。圖為事發後民眾到校外獻花致悼。（翻攝資料照）

2024/01/24 20:48

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市校園彈簧刀割喉案，奪走無辜楊姓學生性命，楊家明（25）日在板橋殯儀館舉行告別式，楊生父親的追思文草稿部分曝光，內容充滿對愛子的思念與不捨！楊生父親寫道，楊生自幼就被他教導做人要堂堂正正，未料孩子因此遭遇不幸，希望來世再續父子緣。一路以來扶助楊家的板橋區政顧問石一佑說，她和家屬都盼司法勿枉勿縱、正視楊生的生命，還孩子應有的公道。

楊父的追思文寫道，自楊生幼時，他就不斷教導孩子要有是非觀念，要做個堂堂正正的人，沒想到孩子在校做為風紀股長，挺身主持正義，就遭遇不幸；楊生自幼優秀、有正義感，從未讓爸爸煩惱，在家會主動幫忙做家事、照顧身心障礙的姊姊，楊生也是為了想就近照顧姊姊，所以就讀於事發的學校，楊生的逝去讓家人非常難過、不捨。

楊父也在文中指出，希望孩子是類似案件的最後一位受害者，他會為孩子尋求應有的公義正道，盼司法正視楊生、勿枉勿縱，不要讓孩子的血白流，也希望孩子在另一個世界無病無痛，不要再遭遇類似事件，來世再續父子緣。

石一佑指出，楊父的追思文目前尚未定稿；一個活潑、可愛的孩子在理當應該最安全的校園逝去，家屬非常痛心，她希望孩子在另一個世界無憂無慮、快快樂樂，繼續秉持正念，做個勇敢的正義使者，不要操心凡塵事，爸爸媽媽都會過得很好，也希望司法還給楊生一個公道。

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