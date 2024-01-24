為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

割頸案受害生明告別式 父追思文慟訴：自幼教他做人要堂堂正正

割頸案受害學生告別式明天在板橋殯儀館舉行。圖為事發後民眾到校外獻花致悼。（翻攝資料照）

割頸案受害學生告別式明天在板橋殯儀館舉行。圖為事發後民眾到校外獻花致悼。（翻攝資料照）

2024/01/24 20:48

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市校園彈簧刀割喉案，奪走無辜楊姓學生性命，楊家明（25）日在板橋殯儀館舉行告別式，楊生父親的追思文草稿部分曝光，內容充滿對愛子的思念與不捨！楊生父親寫道，楊生自幼就被他教導做人要堂堂正正，未料孩子因此遭遇不幸，希望來世再續父子緣。一路以來扶助楊家的板橋區政顧問石一佑說，她和家屬都盼司法勿枉勿縱、正視楊生的生命，還孩子應有的公道。

楊父的追思文寫道，自楊生幼時，他就不斷教導孩子要有是非觀念，要做個堂堂正正的人，沒想到孩子在校做為風紀股長，挺身主持正義，就遭遇不幸；楊生自幼優秀、有正義感，從未讓爸爸煩惱，在家會主動幫忙做家事、照顧身心障礙的姊姊，楊生也是為了想就近照顧姊姊，所以就讀於事發的學校，楊生的逝去讓家人非常難過、不捨。

楊父也在文中指出，希望孩子是類似案件的最後一位受害者，他會為孩子尋求應有的公義正道，盼司法正視楊生、勿枉勿縱，不要讓孩子的血白流，也希望孩子在另一個世界無病無痛，不要再遭遇類似事件，來世再續父子緣。

石一佑指出，楊父的追思文目前尚未定稿；一個活潑、可愛的孩子在理當應該最安全的校園逝去，家屬非常痛心，她希望孩子在另一個世界無憂無慮、快快樂樂，繼續秉持正念，做個勇敢的正義使者，不要操心凡塵事，爸爸媽媽都會過得很好，也希望司法還給楊生一個公道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北割喉案受害學生明告別式 校方將發畢業證書給家屬
2024/01/24 14:34

新北割喉案受害學生明告別式 校方將發畢業證書給家屬
新北國中生命案引對立 全志盟今聲明盼教師團體合作取代對抗
2024/01/22 13:17

新北國中生命案引對立 全志盟今聲明盼教師團體合作取代對抗

酒迷品飲不求人！AI助你解密烈酒世界
獨家》今晚媽媽陪你一起看書……國中割頸案被害家屬再發聲
2024/01/18 06:30

獨家》今晚媽媽陪你一起看書……國中割頸案被害家屬再發聲
（影音）割頸犯乾哥乾妹成世界級笑話 小商人登紐時看板不夠再出招
2024/01/05 12:58

（影音）割頸犯乾哥乾妹成世界級笑話 小商人登紐時看板不夠再出招

補養聖品「鹿茸」守護全家人的健康
新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播