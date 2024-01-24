因應精神衛生法新制 新北地院辦模擬法庭找問題

新北地院為因應精神衛生法關於嚴重病人強制住院新制，昨舉辦「精神衛生法專家參審模擬法庭」，與衛福部雙和醫院，模擬以U會議遠距開庭。（記者王定傳攝）

2024/01/24 19:30

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院為因應精神衛生法關於嚴重病人強制住院新制，昨舉辦「精神衛生法專家參審模擬法庭」，與衛福部雙和醫院，模擬以U會議遠距開庭；司法院長許宗力致詞時表示，精神衛生法引進專家參審，是因涉及嚴重病人強制住院與否的認定，故需要有醫學、病權團體的意見加入，以維嚴重病人的權益，並在施行前，能透過模擬法庭發現問題，以作為將來實際上開庭的參考。

昨與會者，除許宗力外、司法院副院長蔡烱燉、秘書長吳三龍、副秘書長黃麟倫、少家廳長謝靜慧、士林地院院長彭幸鳴、高雄少年及家事法院院長鍾宗霖及衛福部心理健康司副司長鄭淑心、醫界、人權團體代表共70人。

鄭淑心表示，關於嚴重病人的強制住院程序，精神衛生法歷經2次重大修正，1990年精神衛生法規定，是由2位精神專科醫師審查嚴重病人強制住院，2007年改由7位專業人員組成的審查會進行審查，前年修法改採法官保留，並引進專家參審，專家參審制度關於法庭環境及相關制度設計，需考慮精神病人身心特殊需要，及於正當的法律程序下的必要措施。

新北地院指出，精神衛生法新制，就嚴重病人強制住院事件，採專家參審模式，是因嚴重病人強制住院的決定涉及醫療專業，期待於程序中廣納多元觀點，透過醫療端與病權端的意見，與法官共同審理，並採行醫療及病人照護專家參與審判模式，自不同角度審視並共同做成判斷，更有助於落實採取法官保留的立法意旨。

新北地院指出，本次模擬法庭，是模擬一名思覺失調患者因傷害家人，經醫院評估後決定向法院聲請強制住院的案件。

這次模擬法庭，由家事庭法官黃繼瑜、精神專科醫師林佳霈與病人權益促進團體代表謝詩華3人組成合議庭，並由雙和醫院精神科主任醫師王俊凱擔任醫療機構代理人，律師周宇修擔任嚴重病人非訟代理人。

合議庭評議後認為嚴重病人有自傷及傷人之虞，且住院治療確實屬於目前對該嚴重病人最必要、最小限制的治療方式，裁定應准予強制住院。

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