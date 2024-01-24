涉現金買票 山地原住民立委落選人張子孝聲押禁見

無黨籍山地原住民立法委員候選人張子孝。（資料照）

2024/01/24 15:11

〔記者王定傳／新北報導〕總統大選期間，無黨籍山地原住民立法委員候選人張子孝，涉嫌透過競選團隊黃姓執行長，於去年11月間，以1人2000元至3000千元不等價格，向至少10位選民行賄買票，新北地檢署在1月中旬將黃男聲押禁見獲准後，昨再指揮調查局新北市調查處，兵分6路發動搜索，訊後以張男涉違反依違反公職人員選舉罷免法，且有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

無黨籍的張子孝除曾是前南投縣仁愛鄉長外，還擔任過南投縣原民局長及縣府機要秘書等職務；這次選舉，他拿下11726票，在10名候選人中排第5名，最後落選。

檢調調查，黃男為使張男當選，於去年11月間，在新北市樹林區，以現金2000元至3000元不等價格向選民行賄、尋求支持。

新北檢主任檢察官劉文瀚在1月中旬指揮新北處，前往桃園市桃園區搜索，約談黃男等5名被告，訊問完畢後，以黃男涉犯公職人員選舉罷免法「投票行賄」罪嫌，嫌疑重大，有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；其他4名被告請回。

檢方經積極溯源追查，發現正是張男涉嫌透過黃男，以辦理說明會為由，邀約選民在新北市樹林區某餐飲店會面，張男到場後向在場選民尋求支持，黃男則在會後以1人2000元至3000元不等價格，向至少10位選民行賄，要求選民票投張男。

檢方昨指揮新北處前往南投縣仁愛鄉、新竹縣竹東鎮等6處執行搜索，查扣手機、電腦、相關清冊等物，並約談張男到案，訊後以張男涉嫌投票行賄罪嫌重大，有串、滅之虞，向法院聲請羈押禁見。

新北地檢署。（資料照）

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