北市少女慘遭「逼跪脫衣」集體霸凌 疑搶人男友「開房間」

被害少女被拉扯，並遭拳打腳踢。（記者徐聖倫翻攝）

2024/01/24 15:02

〔記者徐聖倫／新北報導〕昨傳北市發生未成年少女遭霸凌案件，今警方詳細調查，該發生地在新北市土城，1名少女疑似搶他人男朋友，被3名同樣是未成年的少女從土城區中央路某商務旅館押到板橋區浮洲橋下霸凌，期間3名少女對被害人拳打腳踢，還試圖以繩索綑綁，最終逼其錄影懺悔自白才放過她，今土城警分局已傳訊3名少女到案，警方將依傷害、妨害自由等罪嫌偵辦。

據悉，昨網傳3段影片，1名少女被3名少女帶到浮洲橋下，在草坪上對其拳打腳踢，言談間能得知，挨打的少女疑似搶人男友，還與其「開房間」，這3名少女想要給她一點教訓，所以對被害人動手。

起初，3名少女以戲謔口氣要被害受女快跑，還稱自己百米只需12秒，很快就能追上，接著對被害少女進行拉扯，企圖以童軍繩綑綁被害少女雙手，拉扯間將被害少女外套脫去，甚至連上衣都給脫了一半，並施以拳打腳踢，被害少女被打得癱坐在地。

最終則是被害少女跪在地上，被迫說出自己不該搶人男友還發生性關係，一連串的懺悔自白顯然是太過恐懼不得不說，拍完後被害少女才被放過。警方後續查出加害的3名少女身分，今日傳喚其到案，警方將依法送辦，現3名少女暫由父母責付帶回。

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